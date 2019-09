Horóscopo semanal Leo: amor, dinero y trabajo del 9 al 15 de septiembre

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El día 9, lunes, los demás te apreciarán y los atraerá tu optimismo y cualidades prácticas. Tu empatía y generosidad lograrán que les ayudes de una manera especial.

El martes 10, tu gran entusiasmo no logrará que discrimines qué es lo que necesitas en cada ocasión. Es bueno el consenso de opiniones con otras personas, pero que no tiren de ti. El día 11, miércoles, es importante solidificar los lazos con la pareja, a través de una salida y velada romántica. A veces las prisas del día a día no dejan que disfrutéis como hace años.

El jueves 12, debes usar tu forma de ser práctica y ayudar con tu sensibilidad a quienes lo necesitan. Tu vitalidad y agilidad mental te ayudará a encontrar las respuestas adecuadas, en cada caso. El viernes, es como si dirigieras la orquesta y todos bailaran a tu son, ya que tu lucidez hará maravillas con personas cercanas y asociados que buscan tu consejo, Tu forma de ser tan humanitaria facilitará y te guiará en lo que debes hacer en cada momento. Durante el fin de semana; el sábado es un día para valorar todo lo que realizas, tanto por los demás como en tus ocupaciones, y el domingo podrás organizar tu patrimonio y economía de una forma insólita.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Leo. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.