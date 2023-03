Lady Elizabeth School (Alicante)

Lady Elizabeth School es un centro pionero de enseñanza británica internacional en la Marina Alta, con un proyecto educativo sólidamente consolidado y una trayectoria de 35 años desde su fundación en 1987. Es un colegio de marcado carácter internacional con alumnos de más de 50 nacionalidades. El idioma principal es el inglés asegurando una inmersión lingüística absoluta en este idioma.

El campus escolar actual, inaugurado en 2018, pone a disposición de los alumnos unas instalaciones de 27.000 m2 de última generación: aulas amplias equipadas con pizarras interactivas, laboratorios, aulas de informática, dos piscinas climatizadas, campo de césped artificial, dos gimnasios, pistas de tenis y baloncesto, sala de música, estudio de grabación, sala de teatro y danza, estudio de fotografía y cocina totalmente equipada para las clases de ciencias de los alimentos.

Por si la oferta curricular en deportes, cultura y creatividad no fuese suficiente, también cuentan con una amplia oferta de actividades extraescolares (Plus Clubs). Estos clubes se han diseñado para extender el proceso de aprendizaje a las vidas de los estudiantes, creando así una cultura de aprendizaje permanente. Estas actividades incluyen no solo los 41 Plus Clubs, sino también el Premio Internacional Duque de Edimburgo, y los programas internacionales del grupo escolar ISP (International Schools Partnership), como Modelo Naciones Unidas e intercambios internacionales. Además, hay muchas oportunidades de participar en viajes escolares en España y al extranjero.

Esta completa oferta atrae también a alumnos españoles y extranjeros que deciden cursar sus estudios en LES en régimen de integrado, siendo el único colegio de la zona que ofrece esta posibilidad.

Tipo: Colegio privado británico internacional, mixto y laico

Formación: Desde Segundo de infantil hasta bachillerato. Currículum nacional británico y currículum español, además del International Primary Curriculum (IPC) en Primaria.

Alumnos: 1328

Profesores: 133

