Colegio San Buenaventura Capuchinos (Murcia)

El Colegio San Buenaventura tiene 120 años de historia y tres pilares fundamentales: centro franciscano, excelencia académica y el proyecto LEBAB (“corazón” en hebreo). Es un colegio para toda la vida, pues es un centro concertado-privado y bilingüe en el que los alumnos pueden formarse desde su primer año de vida hasta el momento de acceder a la universidad. Muchos padres deciden que sus hijos comiencen en la guardería pero otra opción es entrar en 1º de primaria. En esta etapa comienzan una amplia gama de programas académicos y extracurriculares para satisfacer las necesidades e intereses individuales de los estudiantes.

Actualmente están implantando un plan digital a todos los niveles con el modelo One to One (un dispositivo por alumno) potenciando la digitalización de estudiantes y profesores. Este plan permite a los alumnos avanzar de forma individual en áreas tan importantes como las Matemáticas y la lectura

El colegio presenta un alto nivel educativo que siempre le ha precedido, para lo cual utiliza una metodología muy actual basada en su lema “Ciencia y Virtud”. Con ella da respuesta a las necesidades que viven las familias y a las propias de cada uno de los alumnos. El curso 2021/2022 obtuvo un 100% de aprobados en la EBAU con un 21% de alumnos con una nota superior a 13. Muchos padres buscan esta excelencia solicitando plaza en 4º de ESO, etapa concertada, asegurándose así un puesto en bachiller y una mejor adaptación social y educativa.

El centro tiene un Departamento de Pastoral donde se desarrolla el proyecto de interioridad LEBAB, con el que los alumnos aprenden estrategias para vivir de forma consciente y plena gracias al desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual. Además, cuenta con un proyecto de solidaridad y voluntariado en colaboración con la organización SERCADE (Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad) en el que las familias forman parte activa.

Tipo: Privado-concertado, católico, mixto y bilingüe.

Formación: Desde 1 año hasta 18 años. Escuela Infantil, Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Alumnos: 1261

Profesores: 97

