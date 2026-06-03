El sueño de Cristian, el alumno del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL que hace a diario el 'reel' de la sección política

Las claves

Las claves Generado con IA Cristian González, alumno del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, es responsable de los vídeos verticales ('reels') de la sección España del diario. El joven periodista destaca la importancia de un guion claro, directo y breve, así como de la preparación técnica y comunicativa para lograr piezas atractivas y rigurosas. Cristian utiliza herramientas como CapCut, móviles y micrófonos profesionales, cuidando cada detalle de luz, sonido y edición para garantizar la calidad del contenido. La experiencia adquirida en el Máster y en la redacción de EL ESPAÑOL ha fortalecido sus habilidades en periodismo audiovisual y le acerca a cumplir su sueño profesional.

Cristian González (Estepa, octubre de 2003) se ha convertido en pocos meses en el autor indispensable de los vídeos verticales (reels) de la sección España de EL ESPAÑOL. Prácticamente no ha faltado a esta cita con la audiencia desde que comenzó las Prácticas en el diario a mediados del pasado mes de febrero.

Alumno del Máster de Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial, postgrado promovido por EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, es ya un periodista tan joven como experto en este formato audiovisual con tanto presente como futuro.

El verano de 2025 soñaba con dar el salto profesional a Madrid iniciando un máster de periodismo. Y lo ha conseguido con EL ESPAÑOL.

Con humildad explica cuáles son las claves para elaborar un buen video vertical en un periódico líder. Deja claro que él sigue las pautas marcadas por el estilo del diario.

Cuando a media mañana decide con su jefe, Vicente Ferrer, el tema que finalmente grabará, sabe que antes necesita elaborar un buen guion, -“el guion es la columna vertical”, dice-, que ha de ser directo, conciso, y que el tiempo vale oro –“máximo, un minuto y quince segundos“, señala-.

Cristian González en uno de sus 'reel' en EL ESPAÑOL.

En el formato del reel no hay improvisión. Como casi todo en el periodismo, para que una pieza parezca fresca y sencilla ha de haber un trabajo previo muy exigente.

“No hay improvisación, sino un proceso definido que combina criterio periodístico, técnica audiovisual y adaptación al consumo digital”, manifiesta 'Cristian2', como comienza a ser conocido en la redacción, en referencia al inigualable Cristian Campos, el jefe de Opinión de EL ESPAÑOL.

Elegir tema y enfoque

Todo empieza, como en cualquier pieza informativa, por el tema. No se elige al azar. La selección está entre las que marcan la agenda del día.

“A partir de ahí, el reto no es solo decidir qué contar, sino cómo contarlo. El enfoque se convierte en determinante. No basta con trasladar el contenido de una noticia escrita al formato vídeo. Hay que acercarlo a cualquier persona”, apunta.

Saber encontrar temas exclusivos y enfoques a asuntos de actualidad son dos de las exigencias mayores marcadas en los cuatro meses de campus del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL.

A Cristian parece haberle sido muy útil dicha insistencia en las clases del Máster, así como las enseñanzas concretas de Javier Carbajal y de Javier Corcuera, profesores y responsables, respectivamente, del área audiovisual y de Redes Sociales del diario.

Simplificar sin perder rigor. Muchas de las cuestiones que se abordan en los videos verticales son de carácter político, económico o institucional, complejas por naturaleza. El objetivo es hacerlas accesibles sin caer en la superficialidad.

Para ello, el lenguaje ha de ser cercano, reconocible y directo. “En el vídeo vertical, cada segundo cuenta y cada frase debe aportar”, manifiesta el joven periodista.

Con el enfoque definido, llega la fase de escritura. “El guion es la columna vertebral. Se estructura pensando en un consumo rápido, con una entrada que capte la atención, un desarrollo claro y un cierre que mantenga esa idea principal en el espectador”.

Móvil, luz y sonido

El dispositivo principal para grabar es el propio móvil del equipo de redes, acompañado de un trípode y un aro de luz. Esto permite agilidad e independencia, pero obliga a cuidar cada detalle.

La estabilidad de la imagen, el encuadre y la iluminación son elementos básicos para garantizar una presentación profesional.

El sonido es otro de los pilares. Para ello se utiliza un micrófono Hollyland Lark M2, que asegura claridad en la voz. Antes de cada grabación, se comprueba que el audio funcione correctamente.

Cristian González Cristina Villarino

Un fallo en este punto puede arruinar el contenido, por muy sólido que sea el mensaje. Sin un buen audio, no hay vídeo.

A la técnica se suma la comunicación frente a cámara. No se trata únicamente de leer un texto.

Hay que transmitir esa cercanía con la audiencia. La vocalización, la gesticulación y el ritmo del discurso influyen directamente en la comprensión y en la capacidad de retener la atención del espectador. Encontrar un tono natural, sin rigidez pero sin perder precisión, es clave.

Una vez grabado el material, comienza la fase de edición. En este proceso, el vídeo adquiere su forma definitiva. La herramienta utilizada es CapCut, un software que permite trabajar con rapidez y versatilidad.

El objetivo es claro: transformar la información en una pieza dinámica y atractiva.

Los subtítulos son imprescindibles, no solo como apoyo, sino como elemento central en un entorno donde muchos usuarios consumen vídeo sin sonido.

A esto se suman los rótulos explicativos y la marca de agua de EL ESPAÑOL, que refuerzan la identidad del medio.

El uso de imágenes de recurso, procedentes de agencias de noticias, completa la narrativa visual. No sería atractivo ver un vídeo de una persona hablando hacia cámara, sin dinamismo.

Para consolidar esta apuesta, EL ESPAÑOL elaboró una guía de estilo específica para vídeo vertical, con el objetivo de definir una identidad propia y coherente en redes sociales.

Siete meses de prácticas

Cuando Cristian González inicio el Master de Periodismo de EL ESPAÑOL, en octubre de 2025, traía un cierto bagaje profesional por el trabajo realizado en medios locales de Málaga, como en 101TV.

Se veía que tenía criterio profesional y, sobre todo, muchas ganas de aprender para salir adelante en la profesión.

“En el entorno digital actual, informar no es solo contar lo que pasa, sino hacerlo de manera que el usuario quiera y pueda entenderlo en pocos segundos”, afirma.

El Máster de Periodismo EL ESPAÑOL asegura a los alumnos siete meses de prácticas en la redacción central de Madrid o en cualquiera de las ediciones regionales del diario, como existen en Málaga o en Sevilla, además de en otros puntos de España.

Al finalizar las prácticas, al menos dos de los alumnos serán contratados por el diario. Lógicamente Cristian González desea mantener su relación con el diario y, por encima de todo, continuar en la profesión.

Ser experto en un formato como el video vertical con temas políticos, económicos o institucionales multiplica sus posibilidades de materializar su sueño.