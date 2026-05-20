Universidad Alfonso X el Sabio: construyendo hoy el talento que transformará el mañana

Con más de tres décadas de historia, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) consolida un modelo formativo basado en la innovación tecnológica, la empleabilidad y una fuerte conexión empresarial para formar a los profesionales líderes del entorno global.

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) destaca por su modelo educativo innovador, centrado en la empleabilidad, la excelencia académica y la conexión con el entorno profesional. UAX apuesta por la internacionalización y la formación online, ofreciendo más de 90 titulaciones digitales y programas bilingües que fomentan la diversidad y el acceso global. La universidad integra metodologías activas como UAXmakers y colabora con más de 10.000 organizaciones, logrando tasas de empleabilidad cercanas al 95%. UAX invierte en innovación tecnológica, especialmente en ciencias de la salud e inteligencia artificial, y continúa su expansión con nuevos centros en Málaga y Asturias.

En un contexto en el que la educación superior afronta el reto de adaptarse a una transformación tecnológica, social y económica sin precedentes, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) se ha consolidado como una de las instituciones privadas de referencia en España. Con más de 30 años de trayectoria, la universidad ha construido un modelo educativo con visión global basado en la excelencia académica, la innovación constante y una conexión directa con la realidad profesional, situando la empleabilidad y la formación práctica en el centro de su propuesta de valor.

La evolución de UAX durante estas tres décadas refleja también la transformación de la propia educación universitaria. Lo que comenzó como una institución centrada en ofrecer formación superior de calidad ha evolucionado hacia un ecosistema educativo integral capaz de acompañar al estudiante a lo largo de toda su vida profesional. Actualmente, la universidad forma parte del Grupo UAX, un ecosistema educativo único en España que integra diferentes instituciones orientadas a cubrir todas las etapas del desarrollo profesional, desde la Formación Profesional hasta los estudios de posgrado, pasando por programas de especialización, upskilling y reskilling.

Este enfoque responde a una realidad cada vez más evidente: el aprendizaje ya no es un proceso limitado a una etapa concreta de la vida, sino un recorrido continuo. Bajo esta filosofía, el grupo integra proyectos como UAX (y su Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, que comenzará su actividad académica en Oviedo en septiembre), UAX Mare Nostrum, XTART FP, UAX FP, The Valley Business & Tech School, MIR Asturias o The Valley Talent, una consultora especializada en headhunting que aporta al grupo una conexión clave entre formación y captación de talento. Una red que permite ofrecer respuestas formativas adaptadas a un mercado laboral en permanente evolución.

Vida en el campus de UAX.

Uno de los pilares que define el modelo UAX es su clara vocación internacional. En sus campus conviven estudiantes de múltiples nacionalidades, hasta el punto de que uno de cada cuatro alumnos procede de fuera de España. Esta diversidad cultural enriquece la experiencia universitaria y se complementa con una oferta académica diseñada para responder a un entorno profesional global, con titulaciones impartidas en formato bilingüe español-inglés, programas íntegramente en inglés y también en francés.

Potente ecosistema de formación online

Sede de UAX Madrid en el barrio de Chamberí, en Madrid.

La internacionalización no se limita al aula física. En los últimos años, UAX ha reforzado su presencia global mediante un potente modelo de formación online que supera ya las 90 titulaciones. Esta apuesta digital incorpora plataformas de aprendizaje avanzadas en las que se integran tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual. El objetivo es claro: ofrecer experiencias educativas más inmersivas, colaborativas y personalizadas, capaces de adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante y de fomentar el networking.

La calidad académica sigue siendo otro de los grandes elementos diferenciales de la universidad. Su claustro combina experiencia docente con una fuerte presencia de profesionales en activo, lo que permite conectar la formación con los desafíos reales de los sectores productivos. Esta escucha permanente del mercado ha permitido a UAX anticiparse a las competencias más demandadas y adaptar sus programas a disciplinas emergentes y tendencias tecnológicas que están definiendo el crecimiento económico global.

El resultado de este enfoque es una sólida posición en empleabilidad, con tasas que rondan el 95%. Una cifra respaldada por una red de más de 10.000 convenios con organizaciones de todo tipo y tamaño, desde grandes corporaciones hasta empresas especializadas, nacionales y multinacionales. Entre sus colaboradores figuran compañías y entidades líderes en sectores como la banca, la salud, la tecnología, la ingeniería o el deporte, lo que ofrece a los estudiantes un acceso privilegiado a entornos profesionales reales.

Aprendizaje activo en entornos reales

Dentro de esta conexión con el tejido empresarial destaca UAXmakers, una metodología propia que apuesta por el aprendizaje activo y experiencial. A través de este modelo, los estudiantes trabajan en proyectos reales junto a empresas y profesionales, enfrentándose a retos concretos mientras desarrollan competencias técnicas y habilidades transversales como el liderazgo, la comunicación o el trabajo en equipos multidisciplinares. Más de 15.000 alumnos han participado ya en esta iniciativa, consolidando una propuesta que beneficia tanto al alumnado como a las organizaciones que colaboran en la detección y captación de talento.

Estudiantes de UAXmakers, con un dron.

La innovación constituye, probablemente, uno de los rasgos más reconocibles de la identidad UAX. La universidad ha asumido como misión formar a una nueva generación de profesionales capaces de utilizar la tecnología con propósito. En esta línea, ha desplegado una estrategia integral para incorporar la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje y evaluación en todas sus titulaciones. Esta apuesta se ha reforzado recientemente con la creación de una Oficina de IA, orientada a impulsar la investigación y el uso responsable de estas tecnologías más allá del aula, preparando a sus estudiantes para hacerlo también en su ámbito profesional.

Su liderazgo en este ámbito ha tenido además una proyección científica. UAX ha impulsado la primera publicación académica desarrollada desde una universidad española sobre la integración de la inteligencia artificial en las aulas, compartiendo evidencias y resultados obtenidos a partir de sus propios proyectos para contribuir a un uso educativo y socialmente responsable de esta tecnología.

Innovación como seña de identidad

La innovación también se materializa en sus infraestructuras. Especialmente relevante es su apuesta por el área de Ciencias de la Salud, donde cuenta con instalaciones equipadas con tecnología de última generación. Este ecosistema ha permitido hitos como la realización de la primera operación robotizada en Europa a un paciente edéntulo desde su clínica odontológica de Madrid, situando a la universidad en la vanguardia de la formación clínica y tecnológica.

A ello se suman espacios de referencia como la Ciudad Sanitaria, que alberga uno de los mayores hospitales clínicos veterinarios de Europa, clínicas de psicología y odontología, así como centros de simulación orientados a la formación preclínica. En el ámbito de la ingeniería, instalaciones como el Aerolab o los talleres desarrollados junto a compañías industriales permiten a estudiantes y profesores trabajar directamente en proyectos de innovación aplicada.

Prácticas de alumnos en el hospital veterinario de UAX.

Mirando al futuro, UAX continúa ampliando su huella territorial. En septiembre de 2025 comenzó la actividad académica de UAX Mare Nostrum en Málaga, una apuesta estratégica por uno de los polos empresariales y tecnológicos más dinámicos del sur de Europa. Su oferta se centra en áreas de alta empleabilidad como Negocios y Tecnología, Salud y Deporte, y Arte y Diseño.

A esta expansión se sumará el próximo curso 2026-2027 la apertura del Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias, especializado en formar en Salud y Tecnología con un enfoque One Health, concebido para dar respuesta a las necesidades formativas del Principado y del norte de España. Un nuevo paso en una trayectoria marcada por una misma convicción: formar profesionales capaces no solo de adaptarse al futuro, sino de construirlo.