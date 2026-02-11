Desde el sofá de casa, el Curso de Comunicación con IA más cómodo, asequible e innovador: sólo con EL ESPAÑOL

Las claves nuevo Generado con IA La segunda edición del Curso de Comunicación con IA, Marca Personal/Corporativa y Creación de Contenidos de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela comenzará el 16 de marzo de 2026. El curso es online, dura 10 semanas y está dirigido tanto a periodistas como a profesionales de otros sectores que deseen mejorar su comunicación y presencia digital. Incluye formación en herramientas de IA, redes sociales, podcast, videopodcast, YouTube y newsletter, con más de 50 horas de clases y tutorías semanales. Los alumnos tendrán acceso a clases grabadas, profesores expertos en comunicación y un precio competitivo de 1.100 euros para el curso completo.

El gran interés por el Curso de Comunicación con IA, Marca Personal/Corporativa y Creación de Contenidos, anunciado en EL ESPAÑOL el pasado 2 de enero de 2026, confirma el acierto de esta oferta que nace de la mano de la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

Cuando comience el curso, el próximo 16 de marzo, a las 19 horas, será el inicio de la segunda edición. Respecto a la celebrada entre marzo y mayo de 2025, la propuesta ha experimentado una importante evolución, muy en la línea de lo que representan dos empresas como EL ESPAÑOL y la UCJC, siempre en vanguardia y pegadas a las novedades que acontecen.

La fórmula consiste en enseñar en poco tiempo, de manera útil, accesible y asequible el uso de herramientas punteras en la Comunicación, cuyos tres pilares son la imagen, el audio y el texto.

La Inteligencia Artificial se ha convertido en un aliado imprescindible para mejorar, perfilar, ampliar y amplificar aquello que queremos comunicar y dar a conocer.

Este Curso 2026 va adquiriendo forma definitiva en su cuenta atrás para el inicio. Comenzará el próximo 16 de marzo y finalizará el 29 de mayo. En total, 10 semanas, con clases los lunes, miércoles y viernes.

La duración de las mismas será de una hora y media, de las 19 h. a las 20.30 h., con profesores en directo, vía online. Del 30 de marzo al 5 de abril quedan suspendidas las clases, coincidiendo con Semana Santa.

Todas las semanas los alumnos contarán, además, con tutorías para resolver dudas. Se ha decidido este horario vespertino, después de media tarde, para que los alumnos del Curso puedan compatibilizarlo con otras actividades durante el resto del día.

La propuesta de EL ESPAÑOL y de la UCJC se dirige a dos grupos distintos de profesionales. Por un lado, como no podía ser menos viniendo del diario fundado por Pedro J. Ramírez, está pensado para periodistas en activo que deseen hacer, desde casa, un rápido upgrade en formatos ya imprescindibles y hasta hace unos años inexistentes, como son el videopodcast/podcast o el canal de YouTube.

En este grupo también podrían integrarse estudiantes de periodismo o colaboradores de periódicos con necesidad de actualizar sus competencias.

Un segundo grupo, que en este curso adquiere más peso que en la edición anterior, lo constituyen todos aquellos profesionales que deseen mejorar su capacidad para comunicar conocimientos específicos adquiridos en sus actividades diarias.

Abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, investigadores, farmacéuticos, profesores de diferentes materias, financieros, gestores, bomberos… Nadie mejor que ellos conoce los secretos, los matices y los datos en sus profesiones respectivas, utilísimos y atractivos para ciudadanos con sed de conocimiento.

Se trata, en definitiva, de saber comunicar de manera profesional algo que es interesante y digno de ser difundido.

¿Para qué puede servir este Curso de Comunicación con IA y Creación de Contenidos a estos profesionales interesados en la Comunicación?

Además de para hacer mejor su trabajo, teniendo en cuenta que siempre hay alguien al otro lado, para familiarizarse en la utilización profesional de las redes sociales, en la IA, en la búsqueda y manejo de datos, en la realización de formatos como podcast, videopodcast, canal de YouTube o elaboración de una Newsletter. En total serán más de 50 horas de inmersión en todas estas materias.

Los secretos y habilidades para crear tu Marca Personal o mejorar la Marca Corporativa de tu empresa, si la tienes, serán explicados por profesionales de reconocida valía y conocimiento.

Serán 50 horas con encuentros con periodistas y comunicadores de primer nivel, con un precio de matrícula muy competitivo: 1.100 euros en total. Es decir, alrededor de 20 euros la hora de clase, con el aval de EL ESPAÑOL, diario líder de España, y de la Universidad Camilo José Cela, una universidad joven e innovadora perteneciente al Grupo SEK.

Algunos de los profesores que participarán en este Curso de Comunicación 2026 han pasado ya por estas páginas para explicar qué harán en clase con los alumnos. Es el caso de Alberto Iglesias, subdirector de Disruptores, sección del portal económico Invertia, dentro de EL ESPAÑOL.

El periodista Iglesias, especialista en Inteligencia Artificial aplicada a la Comunicación en general y al Periodismo en particular, ha explicado cómo empresas, instituciones y profesionales de todo tipo se enfrentan a un cambio estructural con la llegada de la IA, tanto en la forma de producir contenidos como para legitimar sus mensajes.

"Si tu empresa o marca personal no aparecen en ChatGPT, Perplexity o Gemini…, no es que pierdas visibilidad, lo que pierdes es autoridad", dice el subdirector de Disruptores.

Puri Beltrán, Cele Díaz, Jesús Alcoba o Carlos Chaguaceda también han explicado lo que han aprendido a lo largo de sus dilatadas carreras.

Todos creen en el valor de transmitir conocimiento, con pasión y ética, poniendo al alcance de todos los alumnos lo que hacen a diario: podcast, videopodcast, canal de YouTube, marca personal y marca corporativa.

En las próximas semanas intervendrán, en este espacio para la comunicación del curso, otros profesores como Javier Corcuera, Álvaro Mazariegos, Paolo Fava, Sergio Sangiao o Luis Ezcurra.

El Curso Online de Comunicación de EL ESPAÑOL y la UCJC será útil, asequible y accesible, como lo fue en su primera edición, con una veintena de alumnos.

Las clases virtuales se seguirán a través de la plataforma Blackboard. Así quedarán grabadas para los alumnos que no puedan asistir al directo online por exigencia de su actividad profesional o cualquier otra razón. Las plazas son limitadas.