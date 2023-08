¿Hay que lavar los huevos cuando tienen suciedad en la cáscara? La OCU responde

Muchas personas se cuestionan si es mejor lavar los huevos cuando tienen suciedad en la cáscara o no hacerlo. De hecho, no es muy agradable guardar los huevos en la nevera cuando vienen con suciedad en la cáscara. Sin embargo, si lo has hecho, debes saber que podrías estar contaminando el resto de alimentos de tu frigorífico con bacterias poco saludables.

Lo más recomendable es almacenar los huevos en una huevera completamente hermética y no en la puerta del frigorífico como hace todo el mundo. El huevo, es muy susceptible a los movimientos y abrir o cerrar el frigorífico, causará pequeñas alteraciones en la cutícula de tus huevos.

Como hemos comentado, lo más recomendable es tenerlos en una huevera hermética dentro del frigorífico, pero sin lavarlos previamente. Si quieres saber porque no se deben lavar los huevos, lee este artículo hasta el final y descubrirás todo lo que necesitas saber sobre este rico alimento.

¿Por qué es importante consumir huevo?

Los huevos de las aves son un alimento fundamental para el ser humano. Sin embargo, es un producto extremadamente frágil a pesar de que van protegidos por una cáscara envolvente que varía de color según la raza del ave que lo haya puesto.

El huevo es rico en proteínas y lípidos, por lo que es un alimento de fácil digestión. De hecho, puede emplearse para elaborar tanto platos dulces como salados. Actualmente, los huevos son uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Quizás, este hecho se deba a que los huevos son una fuente de alto valor biológico.

Por otro lado, desde hace unos años, se ha roto el mito de que los huevos favorecen a la aparición del colesterol, lo que ha incrementado su consumo considerablemente. No obstante, debes saber que el huevo contiene grasas saludables y ayuda a:

Prevenir enfermedades de la vista.

Favorecer el desarrollo del cerebro.

Prevenir enfermedades cardiovasculares.

Aumentar la masa muscular.

Promover el embarazo.

Colaborar con el crecimiento infantil.

Recomendaciones al manipular los huevos

A continuación, te dejamos algunas de las recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de manipular los huevos.

Cuando vayas a comprar huevos en tu tienda de confianza, escoge aquellos que tengan la cáscara intacta y limpia.

Nunca laves los huevos porque pueden entrar gérmenes en su interior y dañarlo.

Presta atención al romper los huevos, ya que la cáscara nunca debe entrar en contacto con la yema o la clara, de lo contrario, el huevo podría contaminarse.

Nunca consumas huevo crudo porque la proteína conocida como avidina impedirá la absorción de vitamina B7 en tu organismo.

Almacena los huevos en el frigorífico para evitar que el calor los dañe.

Si los huevos tienen mal color, sabor u olor, no debes consumirlos.

¿Por qué los huevos se venden sin refrigerar?

Seguro que más de una vez te has preguntado porque los huevos se venden sin refrigerar, mientras que todo el mundo los introduce en el frigo al llegar a casa. Esto sucede porque lo que se pretende es mantener intacta la cutícula de la cáscara del huevo.

¿Has pensado en lo que sucedería si andamos metiendo y sacando los huevos de los refrigeradores, al carrito de la compra, al coche y luego al refrigerador de casa? Haciendo esto, la cutícula de los huevos se vería sometida a cambios de temperatura y podría romperse dejando en riesgo de contaminación al contenido del interior de la cáscara.

De hecho, si la cutícula del huevo se rompe, podría propagar la salmonela al consumirlo, por lo que supondría una emergencia alimentaria.

¿Qué sucede al lavar la cáscara de los huevos?

Cuando la cáscara de los huevos tiene suciedad, es mejor almacenarlos en el frigorífico sin lavarlos. De hecho, seguro que alguna vez has comprado huevos con:

Restos de plumas.

Paja.

Excrementos de ave.

Sin embargo, debes evitar la tentación de lavarlos porque, de lo contrario, podrías eliminar la capa protectora de la cáscara y romper la cutícula.Ten en cuenta que un huevo posee una cáscara de entre 7.000 y 15.000 poros, por lo que cualquier alteración de su capa protectora podría hacer que la suciedad entrase en su interior.

¿Qué tipos de huevos hay en el mercado?

Los huevos más habituales que puedes encontrar, son de gallinas:

Camperas.

Ecológicas.

Criadas en suelo.

Aves de jaula.

Aunque lo más habitual es que los vendan clasificados por peso y tamaño. Los más conocidos son:

Talla S: corresponden a huevos de tamaño pequeño que pesan entre 43 y 53 gramos.

corresponden a huevos de tamaño pequeño que pesan entre 43 y 53 gramos. Talla M: son huevos de tamaño mediano que pesan entre 53 y 63 gramos.

son huevos de tamaño mediano que pesan entre 53 y 63 gramos. Talla G: para los huevos de tamaño grande que pesan entre 63 y 73 gramos.

para los huevos de tamaño grande que pesan entre 63 y 73 gramos. Talla XL: son huevos de tamaño extra grande y pesan más de 73 gramos.

¿Durante cuánto tiempo se mantiene en buen estado un huevo?

Si has comprado huevos, fíjate en la fecha de consumo preferente para saber a partir de cuando el huevo empieza a perder calidad. Esta fecha de consumo preferente no es una fecha de caducidad definitiva.

De hecho, dependiendo del método de conservación escogido y la calidad del huevo, la fecha de consumo podrías alargarla hasta 4 semanas después de lo que indica la impresión del fabricante.

Para finalizar, cabe destacar que, si tienes gallinas o has comprado huevos de un productor directo, debes saber que un huevo se encuentra en perfecto estado hasta los 28 días después de su puesta a temperatura ambiente.

Sin embargo, si has recolectado los huevos y los has introducido en el frigorífico, podrían permanecer en buen estado hasta 2 o 3 semanas más. ¿Sorprendido?

