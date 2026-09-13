Carlos Haba, director de JYSK: "Se prevé 120 nuevas tiendas, una inversión de 60M€ y 1.200 puestos"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA JYSK planea abrir más de 120 nuevas tiendas en España y Portugal en los próximos cuatro años. La compañía invertirá 60 millones de euros y prevé crear alrededor de 1.200 puestos de trabajo. JYSK está a punto de alcanzar las 200 tiendas en España, con 192 actuales y 39 en Portugal. El plan de expansión incluye nuevas aperturas en el centro de Madrid y Barcelona para reforzar su presencia urbana.

JYSK encara los próximos años con un ambicioso plan de expansión en España y Portugal.

La compañía danesa, especializada en muebles, decoración y productos para el hogar, prevé abrir más de 120 nuevas tiendas, realizar una inversión de 60 millones de euros y crear alrededor de 1.200 puestos de trabajo durante los próximos cuatro años.

Así lo explica Carlos Haba, director de JYSK en España y Portugal, en un momento especialmente relevante para la compañía en el mercado español: la cadena está a punto de alcanzar las 200 tiendas en el país.

Carlos Haba, director de JYSK en España y Portugal. Jysk.

La cifra supone un cambio importante respecto a la dimensión que tenía JYSK cuando abrió su primer establecimiento en España en 2009. En la actualidad cuenta con 192 tiendas españolas, además de otras 39 en Portugal.

Y la intención de la compañía es seguir aumentando su presencia, especialmente en aquellos puntos en los que todavía existe margen para acercarse a los consumidores.

"Alcanzar las 200 tiendas en España será un hito muy importante para JYSK, pero representa también el punto de partida de una nueva etapa", señala Haba.

El directivo apunta a un crecimiento que no se limita a sumar establecimientos, sino que busca ampliar la presencia de la compañía y adaptar su red a las nuevas formas de comprar.

Una muestra de este cambio se encuentra en las grandes ciudades. JYSK prevé abrir durante este ejercicio fiscal dos establecimientos en el centro de Madrid y Barcelona, dos ubicaciones que permitirán a la compañía reforzar su presencia en zonas urbanas.

El movimiento se produce dentro de la estrategia denominada Customers' first choice, con la que la empresa pretende aumentar su cercanía con el consumidor y facilitar el acceso a sus productos tanto desde las tiendas físicas como a través de internet.

Todo ello se enmarca en el plan de crecimiento anunciado por la compañía para los próximos cuatro años, que contempla más de 120 nuevas tiendas, una inversión de 60 millones de euros y la creación de 1.200 puestos de trabajo.