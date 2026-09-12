Este es el outlet más barato de España: aparadores desde 64 euros, muebles por 30 euros y sofás de 130 euros

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Las claves Generado con IA AllMobel es un outlet especializado en muebles y decoración con precios muy bajos, como aparadores desde 64 euros, muebles por 30 euros y sofás de 130 euros. Entre las ofertas destacan la cómoda-aparador Joana rebajada a 64,99 euros y el sillón reclinable Ellie por 129,99 euros, ambos con grandes descuentos. El catálogo incluye mesas, sillas, camas, cabeceros y más, con descuentos de hasta el 70% sobre el precio original. AllMobel tiene tres tiendas en la Comunidad de Madrid y también permite comprar online a través de su página web.

Renovar el salón, cambiar un mueble del dormitorio o simplemente darle otro aire a una estancia puede convertirse en un gasto importante. Especialmente cuando se buscan varias piezas a la vez.

Sin embargo, hay establecimientos que han hecho de los precios bajos su principal reclamo y que permiten encontrar mobiliario por mucho menos dinero de lo habitual.

Uno de ellos es AllMobel, un outlet especializado en muebles y decoración que cuenta con varios establecimientos en la Comunidad de Madrid y también permite realizar compras a través de su página web.

Cómoda-aparador

Uno de los ejemplos que permite hacerse una idea de los precios del outlet es la cómoda-aparador Joana, un mueble de 80 x 82 centímetros con dos puertas y dos cajones.

En su interior, cuenta con una balda para poder organizar a diferentes alturas todos los productos que se desean mantener ocultos y ganar almacenamiento.

Cómoda aparador Joana. Allmobel.

Su diseño versátil, además, permite usarlo como cómoda o aparador, adaptándose a todo tipo de necesidades.

Su precio original es de 179,99 euros, pero aparece rebajado a 64,99 euros, tras un descuento del 64%. El modelo está pensado para utilizarse tanto en el dormitorio como en el salón o el comedor.

Sillón reclinable

El salón es una de las estancias en las que más dinero puede costar una renovación. En AllMobel también hay una sección específica de sofás económicos, además de modelos de sofá cama, chaise longue y sofás con arcón.

Entre las opciones actuales destaca el sillón reclinable Ellie de una plaza, que se vende por menos de 130 euros.

Sillón reclinable Ellie. all

El modelo incorpora reposapiés y dispone de dos posiciones de reclinado, además de la posición inicial.

En esta ocasión, está disponible por solo 129,99 euros, frente a su precio original de casi 400 euros.

Dos sillas + mesa

Y, por último, otra de las opciones que no podemos dejar pasar es el conjunto de mobiliario exterior que está a la venta por 49,99 euros.

El pack está formado por una mesa redonda con superficie de cristal templado y dos sillas apilables, pensado para balcones, terrazas o espacios reducidos.

Conjunto mesa + 2 sillas Jagger. Allmobel.

Más allá de estos ejemplos, el catálogo de AllMobel incluye muebles de televisión, aparadores, mesas, sillas, camas, canapés, literas, cabeceros, mesitas de noche, armarios, cómodas y colchones.

También dispone de una sección específica de ofertas con descuentos de hasta el 70% sobre su precio original.

¿Dónde se encuentra el outlet?

AllMobel cuenta con tres establecimientos en la Comunidad de Madrid para quienes prefieran ver los muebles en persona antes de comprarlos.

La tienda especializada en outlet se encuentra en Móstoles, en la calle Marcelino Camacho, 6, mientras que la compañía también dispone de un establecimiento en Alcorcón, en la calle Industrias, 2, y una exposición en Madrid capital, en la calle López de Hoyos, 72.

Además, para quien lo prefiera, el catálogo también puede consultarse y comprarse a través de su página web, donde existe una sección específica de ofertas y rebajas con productos cuyo precio y disponibilidad pueden variar.