Carrefour reparte 25.000 euros y 100.000 regalos hasta el día 13 de septiembre: estos son los requisitos para conseguirlos

La compañía está celebrando su 14.º año como patrocinador principal de La Vuelta con ventajas exclusivas, sorpresas y acciones para toda la familia.

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Carrefour reparte más de 25.000 euros en premios y 100.000 regalos durante La Vuelta ciclista a España, hasta el 13 de septiembre. La Gorra Dorada permite a los asistentes ganar hasta 1.000 euros acumulables en el ChequeAhorro Carrefour, escaneando un código QR. En el Parque Vuelta, la Ruleta de El Club Carrefour ofrece premios directos y descuentos adicionales a los participantes. Carrefour fomenta hábitos saludables y el reciclaje con actividades para niños, incluyendo simuladores de ciclismo, fruta fresca y juegos educativos.

La Vuelta ciclista a España es, sin duda, uno de los eventos más importantes del calendario deportivo español. Cada año, reúne a más de 16 millones de espectadores en televisión a nivel global por edición.

Verlo en directo es todo un espectáculo, más aún cuando sabes que puedes volver a casa con un premio de 1.000 euros directos para tu próxima compra.

Esa es una de las propuestas con las que Carrefour ratifica su apoyo a La Vuelta ciclista, patrocinador oficial del icónico maillot rojo que viste al líder de la competición.

Con un despliegue sin precedentes a lo largo de las 21 etapas de la carrera, la compañía está acompañando al pelotón, convirtiendo cada llegada y salida en un hervidero de sorpresas.

Un alivio para la cesta de la compra

En un momento en el que hacer frente a la cesta de la compra se ha vuelto todo un reto –ya es un 40% más caro que en 2021 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)–, Carrefour ha querido transformar el patrocinio deportivo en una oportunidad de ahorro y ventajas exclusivas.

La gran protagonista de este año es la Gorra Dorada. Las personas que se hayan hecho con una de ellas –repartidas en la caravana o en los espacios habilitados por la marca– solo tendrán que escanear el código QR que incluye para descubrir si han ganado 1.000 euros acumulables en su ChequeAhorro Carrefour.

A esta acción se suma la Ruleta de El Club Carrefour en el Parque Vuelta, la zona de animación de los patrocinadores.

Inspirada en las ruletas típicas de las ferias, los asistentes pueden obtener premios al hacerla girar: desde regalos directos hasta acumulaciones de descuento en su ChequeAhorro. Entre ambas iniciativas, la cadena repartirá más de 25.000 euros en premios para aficionados, clientes y socios de El Club Carrefour.

100.000 regalos y una sorpresa inédita

La caravana móvil de La Vuelta es una gigantesca maquinaria que desplaza a casi 3.000 personas cada día, entre personal, seguridad y medios. Allá donde va, el público la recoge con entusiasmo y ganas.

Para devolverles ese cariño que muestran en cada etapa, Carrefour ha repartido durante todo el recorrido más de 100.000 regalos.

Mochilas, bidones de agua, degustaciones de productos locales, concursos y juegos llenan cada tarde el Parque Vuelta.

La Vuelta encabeza ya su tercera y última semana y vivirá su momento cumbre en la salida de etapa de Granada, donde Carrefour preparará una sorpresa sin precedentes.

Más allá de los regalos y la fiesta, la compañía también busca generar un impacto social positivo.

Este año, Carrefour ha lanzado una actividad para animar a los más pequeños a comer mejor y promover la práctica deportiva, en este caso el ciclismo. Por ello, en las zonas de salida de la etapa, los niños y niñas podrán subirse a simuladores virtuales de pedaleo y disfrutar de fruta fresca de origen local.

Además, la compañía ha puesto en marcha otras iniciativas para aprender sobre la importancia del reciclaje mediante juegos con premio.

Este año, Carrefour está regalando más de 100 bicicletas y celebrará la primera edición de la 'Vuelta Mini' en Granada.

Este despliegue no sería posible sin el trabajo de quienes están en primera línea. Por ello, Carrefour aprovecha este evento para rendir tributo a las más de 300 tiendas involucradas en el patrocinio, cuyos colaboradores disfrutan como voluntarios en todo el recorrido de la carrera.