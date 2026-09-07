Llega a Jysk el mueble aparador con dos puertas y un cajón más elegante y práctico: cuesta 95 euros

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Las claves Generado con IA Jysk lanza el mueble aparador Alsted, con dos puertas y un cajón, por 95 euros tras aplicar un 20% de descuento. El aparador mide 108 cm de ancho, 80 cm de alto y 40 cm de profundidad, ideal para espacios pequeños. Presenta sistema de apertura por presión, sin tiradores, y acabado en color roble natural que facilita su integración en varios estilos decorativos. Está fabricado con MDF, melamina, acero y otros materiales, soportando hasta 45 kilos de carga.

Jysk ha vuelto a hacer de las suyas. La cadena internacional de origen danés ha sorprendido de nuevo con una novedad que no ha dejado a nadie indiferente.

Concretamente, estamos hablando del mueble Alsted, un mueble que incorpora dos puertas y un cajón para añadir almacenamiento, por menos de 100 euros.

La pieza cuenta con unas dimensiones de 108 centímetros de ancho, 80 centímetros de alto y 40 centímetros de profundidad y un formato compacto y práctico para colocar en estancias de tamaño reducido.

Mueble aparador Alsted. Jysk.

El Alsted combina diferentes soluciones de almacenamiento.

En la parte frontal incorpora dos puertas y un cajón, todos ellos con sistema de apertura mediante presión, por lo que prescinde de tiradores convencionales.

En su interior dispone de un estante, una distribución que permite organizar los objetos en diferentes niveles.

La ausencia de tiradores también contribuye a que el frontal presente una apariencia más limpia y sencilla.

El acabado en color roble natural, por su parte, busca reproducir el aspecto de la madera y facilita que el mueble pueda integrarse en diferentes estilos decorativos, especialmente en ambientes de inspiración nórdica, contemporánea o minimalista.

En cuanto a los materiales, Jysk especifica que el aparador está fabricado con una combinación de plástico ABS, MDF, melamina, papel, aglomerado y acero. Los frentes son de MDF y melamina, mientras que las patas son de acero.

Mueble aparador Alsted. Jysk.

Uno de los aspectos que conviene tener en cuenta antes de comprarlo son sus especificaciones. El aparador tiene un peso de 34 kilos y admite una carga máxima de 45 kilos.

Sus 40 centímetros de profundidad también pueden ser un dato relevante para quienes buscan un mueble de almacenaje sin que sobresalga demasiado en la estancia.

Antes de colocarlo, eso sí, conviene comprobar el espacio disponible y medir tanto la pared como las zonas de paso para asegurarse de que sus 108 centímetros de ancho encajan correctamente.

El precio es uno de los principales atractivos de esta propuesta. Actualmente, Jysk vende este mueble con un 20% de descuento, por lo que su precio es de 95 euros, frente a los 119 euros.