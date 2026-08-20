Primark tiene la vajilla colorida más elegante y especial del verano: platos disponibles desde 4,50 €

Las claves

Las claves Generado con IA Primark lanza una vajilla colorida con diseño geométrico y aire retro, compuesta por platos llanos, platos de postre y cuencos. Las piezas, fabricadas en cerámica y aptas para microondas y lavavajillas, se venden por separado desde 4,50 €. El diseño verde facilita su integración en distintos estilos de mesa y permite combinarse con vajillas lisas existentes. La colección destaca por su versatilidad y la posibilidad de adquirir solo las piezas necesarias para renovar la mesa.

No hace falta esperar a tener invitados en casa para sacar una vajilla bonita. A veces, cambiar los platos de siempre por otros con un estampado diferente es suficiente para que una comida se sienta más especial.

Es lo que propone Primark con esta vajilla estampada en verde, una colección de aire retro formada por platos y cuencos que se pueden combinar entre sí.

La propuesta incluye un plato llano, un plato de postre y un cuenco, todos ellos con un diseño geométrico que aporta un toque de color a la mesa sin necesidad de cambiar el resto de la decoración.

Vajilla estampada. Primark.

El plato llano estampado verde es la pieza principal de la colección.

Tiene unas dimensiones de 27,5 x 27,5 x 2 centímetros y está fabricado en cerámica 100%.

Su diseño combina el fondo verde con un estampado geométrico y un borde decorativo ligeramente ondulado, un detalle que le da un aspecto diferente a los platos lisos habituales.

Por su tamaño, está pensado para servir las comidas principales, aunque también puede utilizarse para ensaladas, pasta, arroz o cualquier otra elaboración.

Además, es una pieza práctica para el día a día: Primark indica que es apta para el lavavajillas y el microondas, por lo que no requiere cuidados especiales después de cada uso. Su precio es de 7 euros.

Para completar la mesa está el plato de postre estampado verde, de menor tamaño pero con el mismo estilo decorativo por 4,50 euros. Puede utilizarse para servir fruta, postres, dulces o incluso para acompañar el desayuno.

Vajilla estampada. Primark.

La colección incorpora también un cuenco por 7 euros, pensado inicialmente para desayunos, aunque sus posibilidades van bastante más allá. Puede utilizarse para yogur, fruta, cereales, frutos secos, aperitivos o pequeñas guarniciones.

Una de las ventajas de esta propuesta de Primark es que las piezas se pueden adquirir por separado. Esto permite renovar únicamente aquello que se necesita o ir incorporando nuevos elementos poco a poco. También ofrece la posibilidad de mezclar esta vajilla con otras piezas lisas que ya haya en casa, especialmente en tonos blancos, beige o verdes.

El diseño verde y geométrico también facilita su integración en diferentes tipos de mesas. Con un mantel blanco y una cristalería sencilla, por ejemplo, el estampado se convierte en el protagonista.

Sobre una mesa de madera y acompañado de textiles en tonos naturales puede adquirir un aire más rústico y cálido. Otra opción es combinar las piezas estampadas con platos lisos para crear una mesa menos uniforme y más personal.

Eso sí, como ocurre con buena parte de la oferta de Primark, la disponibilidad puede variar de una tienda a otra. Las piezas aparecen en el catálogo de la firma, pero conviene comprobar las existencias del establecimiento antes de acudir a comprar.