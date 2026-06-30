Ya está en Sklum el mueble aparador más elegante, versátil y barato de la temporada: está disponible por solo 86,95 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Sklum lanza un aparador elegante y versátil por solo 86,95 euros, con un 43% de descuento sobre su precio original. Fabricado en madera maciza de mango, el mueble destaca por su resistencia, belleza natural y detalles artesanales únicos. Sus dimensiones compactas (78,7 x 55 x 35 cm) lo hacen ideal para pisos pequeños, aportando capacidad de almacenaje sin saturar el espacio. El aparador cuenta con certificación FSC 100 %, asegurando que la madera proviene de bosques gestionados responsablemente.

Vivir en pisos de escasos 40 metros se ha convertido en una realidad cada vez más común en España.

El elevado precio de la vivienda y la creciente demanda de pequeños apartamentos en las grandes ciudades han hecho que aprovechar cada metro cuadrado sea una prioridad para miles de hogares.

En este contexto, el mobiliario funcional, capaz de ofrecer capacidad de almacenaje sin saturar visualmente las estancias, se ha convertido en uno de los grandes aliados de la decoración. Un claro ejemplo de ello es este mueble aparador que vende Sklum por menos de 90 euros.

Aparador rectangular Souma. Sklum.

El mueble está fabricado principalmente en madera maciza de mango, un material especialmente apreciado por su resistencia, durabilidad y belleza natural.

La estructura incorpora un panel trasero elaborado en MDF contrachapado que aporta estabilidad al conjunto, mientras que los tiradores metálicos de hierro ofrecen un atractivo contraste con la calidez de la madera.

Además, la superficie presenta un trabajo de talla artesanal que convierte cada unidad en una pieza diferente, ya que las vetas, nudos y tonalidades propias de la madera de mango hacen que no existan dos aparadores exactamente iguales.

Sus dimensiones son otro de sus grandes atractivos. Con una altura de 78,7 centímetros, una anchura de 55 centímetros y una profundidad de tan solo 35 centímetros, este aparador resulta perfecto para viviendas donde cada centímetro cuenta.

Aparador rectangular Souma. Sklum.

No obstante, y a pesar de su tamaño, el aparador ofrece un práctico espacio interior para organizar vajilla, manteles, documentos, pequeños electrodomésticos o cualquier otro objeto que se quiera mantener fuera de la vista.

Otro aspecto destacable es su compromiso con la sostenibilidad. La madera utilizada cuenta con certificación FSC 100 %, un sello que garantiza que procede de bosques gestionados de forma responsable desde el punto de vista ambiental, social y económico.

Actualmente, este modelo se encuentra disponible por 86,95 euros, frente a su precio habitual de 154,95 euros tras un descuento del 43% sobre su precio original.