Se esperan largas filas para hacerse con el aspirador con fregona eléctrica 2 en 1 más barato: cuesta 199,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA La aspiradora con fregona eléctrica Shark HydroVac se vende por menos de 200 euros y combina aspirado y fregado en un solo dispositivo. Este aparato permite limpiar y fregar simultáneamente, recogiendo suciedad seca y húmeda y manteniendo separados el agua limpia y la sucia gracias a su doble depósito. Ofrece una autonomía de hasta 25 minutos con batería de ion-litio, suficiente para limpiar superficies de tamaño medio en una sola carga. Incluye un sistema de autolimpieza del rodillo y está especialmente indicada para suelos duros sellados, aunque también puede refrescar alfombras de pelo corto.

Hoy en día, el tiempo se ha convertido en uno de los recursos más escasos en la mayoría de las familias.

Entre largas jornadas laborales, desplazamientos, obligaciones familiares y el ritmo acelerado de la vida cotidiana, tareas básicas como limpiar la casa han dejado de ser rutinas simples para convertirse en algo tedioso.

Sin embargo, la industria del pequeño electrodoméstico ha evolucionado hacia soluciones híbridas que buscan agilizar las labores del día a día. Un claro ejemplo de ello es la aspiradora con fregona eléctrica sin cable Shark HydroVac, disponible por menos de 200 euros.

Aspiradora y fregona eléctrica.

Concretamente, se trata de un práctico dispositivo diseñado para aspirar, fregar y realizar un autolavado del rodillo en un mismo ciclo de uso.

Su planteamiento técnico responde a la necesidad de reducir pasos en la limpieza doméstica, integrando en un único aparato la recogida de suciedad sólida y la limpieza húmeda de superficies. El sistema de funcionamiento se basa en la combinación de aspiración y fregado simultáneo.

El dispositivo recoge residuos secos como polvo, migas o partículas mientras aplica agua limpia sobre el suelo mediante un rodillo motorizado.

Posteriormente, la suciedad líquida y sólida se canaliza hacia un depósito independiente, lo que permite mantener separados el agua limpia y el agua sucia durante todo el proceso. Este sistema de doble depósito está diseñado para mejorar la higiene del fregado y evitar la reutilización de agua contaminada durante la limpieza.

Aspiradora y fregona eléctrica.

En términos de autonomía, la Shark HydroVac WD210EU incorpora una batería de ion-litio que ofrece alrededor de 25 minutos de funcionamiento continuo, dependiendo del tipo de superficie y del nivel de suciedad.

Esta autonomía permite cubrir superficies domésticas de tamaño medio en una sola carga, situándose en torno a los 80–90 metros cuadrados en condiciones óptimas. El tiempo de recarga completo se sitúa aproximadamente en unas cuatro horas.

Otro de los elementos diferenciales del modelo es su sistema de autolimpieza del rodillo. Una vez finalizada la sesión de uso, el usuario puede activar un ciclo automático que limpia el cepillo giratorio, los conductos internos y el cabezal de fregado.

Además, el equipo está orientado principalmente a suelos duros sellados como baldosas, parquet sellado, laminados o superficies similares, aunque también puede utilizarse para refrescar alfombras de pelo corto en modos específicos de limpieza húmeda ligera.