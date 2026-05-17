Parece de lujo pero es de Parfois: el vestido de cuadros vichy más elegante y sofisticado de la primavera, a la venta por 25,99€

Las claves

Las claves Generado con IA Parfois lanza un vestido de cuadros vichy con fruncido, combinando comodidad, elegancia y tendencia por solo 25,99€. El vestido destaca por su diseño midi, versatilidad y favorecedor fruncido en la cintura, adaptándose a distintas ocasiones. El estampado vichy, icónico del verano, se reinterpreta en una prenda que puede lucirse tanto de forma casual como en eventos especiales. La propuesta de Parfois ofrece moda asequible y simplifica el cambio de armario para la temporada primavera-verano.

Con el mes de junio a la vuelta de la esquina, oficialmente ha llegado el momento de pensar en cambiar los abrigos por los vestidos; y con ello, uno de los momentos más detestados y temidos del año: el cambio de armario.

Atrás quedan los jerséis de lana y las chaquetas para dar paso a las prendas más ligeras. Precisamente, en ese tránsito hacia la primavera-verano, hay piezas que se convierten en auténticos salvavidas estilísticos, y este año uno de los grandes protagonistas llega de la mano de Parfois.

La cadena de moda ha vuelto para lanzar un vestido que resume a la perfección las claves de la temporada: comodidad, elegancia y un guiño constante a las tendencias effortless.

Vestido cuadros vichy. Ref. 246195

El vestido a cuadros vichy con fruncido recupera uno de los estampados más icónicos del verano y lo reinterpreta en clave actual.

Su diseño combina el aire romántico y atemporal del print vichy con detalles estratégicos, como el fruncido en la zona de la cintura, que aportan textura, realzan la silueta y añaden un punto especialmente favorecedor.

Además, su largo midi —ese punto intermedio entre lo casual y lo sofisticado— lo convierte en una opción especialmente versátil.

No es casualidad: los vestidos midi llevan años consolidándose como un básico del armario femenino por su capacidad para encajar en múltiples contextos, desde jornadas laborales hasta escapadas de fin de semana.

Otro de los grandes atractivos de esta propuesta es su accesibilidad. Con un precio de tan solo 25,99 euros, Parfois vuelve a posicionarse como una de las marcas que mejor traduce las tendencias en moda asequible, permitiendo renovar el armario sin grandes desembolsos.

Pero más allá de su precio, el éxito de este vestido reside en su capacidad para simplificar el eterno "no tengo nada que ponerme".

Vestido cuadros vichy. Ref. 246195

Basta con añadir unas sandalias planas y un bolso de mano para conseguir un look relajado, fresco y muy veraniego, perfecto para el día a día, unas vacaciones junto al mar o incluso una comida informal al aire libre.

Asimismo, unos pendientes llamativos, una blazer ligera y unas sandalias de tacón o unas mules sofisticadas bastan para llevarlo a un registro mucho más elegante y nocturno.

Esa versatilidad —capaz de adaptarse con naturalidad tanto a planes informales como a ocasiones más especiales— es precisamente lo que convierte a este diseño en uno de los grandes imprescindibles de la temporada.