Goyo Acevedo, maquillador: "Lo primero y más importante para reducir las arrugas en la cara es beber agua. Se nota mucho"

Las claves

Las claves Generado con IA Goyo Acevedo destaca que el mejor método para reducir arrugas es beber agua y mantener la piel hidratada. El maquillador advierte que abusar del maquillaje, como usar demasiada base o polvos, puede envejecer el rostro. Acevedo recomienda aplicar productos con suavidad, dedicar tiempo a la piel y desmaquillarse cada noche. El experto subraya la importancia de protegerse del sol y apuesta por rutinas sencillas de limpieza, tonificación e hidratación.

Las arrugas siguen siendo una de las principales preocupaciones estéticas para muchas mujeres a partir de cierta edad.

Sin embargo, en pleno auge de los tratamientos antiedad y las rutinas de skincare cada vez más complejas, el maquillador profesional Goyo Acevedo lanza un mensaje claro.

Lejos de apostar por maquillajes pesados o soluciones inmediatas, el experto insiste en que el verdadero rejuvenecimiento empieza por hábitos sencillos, como el simple gesto de beber agua.

"Ahora sabemos más sobre cómo cuidarnos y eso hace que también entendamos mejor cómo acompañar el envejecimiento de la piel", explica Acevedo.

A su juicio, el acceso a más información ha reducido muchos errores del pasado, aunque todavía persisten algunos gestos que, paradójicamente, envejecen más el rostro.

Entre ellos destaca el abuso del maquillaje. "Uno de los errores más comunes sigue siendo maquillarse demasiado: aplicar mucha cantidad de base, demasiado polvo o polvos de sol por todo el rostro", señala.

Para Acevedo, la obsesión por ocultar arrugas suele hacer que muchas personas olviden lo esencial: el estado real de la piel. Por eso insiste en que cualquier rutina antiedad debe empezar mucho antes del maquillaje. "Lo primero y más importante es beber agua. De verdad, se nota mucho en la piel", afirma.

El maquillador también pone el foco en la forma de aplicar los productos. Más allá de elegir un sérum o una crema concreta, cree que la técnica y la constancia marcan la diferencia.

"Hay que aplicar los productos masajeando suavemente, con cariño, dedicando tiempo a tu piel", explica.

Y añade otro gesto imprescindible para mantener la piel en mejores condiciones: "Desmaquillarse siempre por las noches".

Otro de los factores que más preocupan en relación con el envejecimiento cutáneo es la exposición solar. En este punto, Acevedo se muestra tajante: "El sol y la piel nunca son grandes amigos, especialmente cuando hablamos de envejecimiento".

Asimismo, durante la conversación, Acevedo menciona algunos tratamientos cosméticos que suele incorporar en rutinas enfocadas a mejorar líneas de expresión y firmeza, especialmente dentro de la línea Smart Clinical Repair de Clinique.

Entre ellos destaca productos orientados a la hidratación intensiva y al cuidado del contorno de ojos. No obstante, evita presentar los cosméticos como soluciones milagro y recalca que ningún producto funciona por sí solo sin una piel bien cuidada.

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Precisamente, uno de los aspectos que más valora de la filosofía de la marca es su enfoque dermatológico. "Me gusta especialmente que Clinique es una marca testada dermatológicamente y formulada 100% sin perfume", comenta.

Más allá de tendencias y lanzamientos, Acevedo resume su visión del cuidado facial en tres básicos: "Limpieza, tonificación e hidratación".