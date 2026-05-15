Llega a Lidl este lunes, 18 de mayo, el aspirador de agua más barato: está en promoción hasta agotar existencias

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl lanza este lunes un aspirador multifunción en seco y húmedo, en promoción hasta agotar existencias. El aspirador destaca por su potencia de 1.600 W y un depósito de acero inoxidable de 20 litros, ideal para trabajos exigentes. Incluye sistema combinado de pulverización y aspiración, permitiendo limpiar y secar en una sola pasada. Viene equipado con múltiples accesorios y es apto para residuos sólidos y líquidos, aunque su nivel de ruido y tamaño son elevados.

Seguro que no soy la única que sufre tras cada limpieza cuando, después de barrer, fregar y dejar la casa aparentemente perfecta, vuelven a aparecer restos de polvo, migas o suciedad en los rincones más inesperados.

La mayoría coincidimos en que es una labor muy tediosa, y que además, esa sensación de limpieza impoluta no suele durar mucho tiempo.

Sin embargo, los avances tecnológicos están de nuestro lado ya que las labores domésticas siguen evolucionando para hacer este tipo de procesos más rápidos. Un claro ejemplo de ello es la novedad que lanza Lidl: un aspirador en seco y húmedo que promete revolucionar el mercado.

Aspirador en seco y húmedo 1600 W.

Se trata de un aspirador multifunción diseñado para trabajar tanto con residuos sólidos como con líquidos, especialmente útil para coches, tapicería, terrazas o incluso reformas en el hogar.

Según las especificaciones, su potencia se sitúa en torno a los 1.600 W, una cifra que le permite ofrecer una capacidad de succión elevada frente a aspiradores domésticos tradicionales.

Otro de los elementos más destacados de este modelo es su depósito de 20 litros. Además, está fabricado en acero inoxidable para resistir tanto el uso intensivo como la aspiración de líquidos.

Este tipo de diseño evita vaciados constantes y lo orienta claramente hacia trabajos prolongados o de mayor exigencia, como el serrín de bricolaje, restos de obra ligera o limpieza de vehículos.

Además, presenta un sistema combinado de pulverización y aspiración, que lo acerca más a un limpiador de inyección-extracción que a un aspirador convencional. Este mecanismo permite aplicar agua o una mezcla de agua con detergente directamente sobre la superficie y, a continuación, aspirarla junto con la suciedad desprendida en una sola pasada.

La potencia de aspiración, de aproximadamente 250 airwatts, refuerza este proceso al garantizar una extracción más eficiente del líquido y acelerar el secado posterior, reduciendo los tiempos de espera tras la limpieza.

Aspirador en seco y húmedo 1600 W.

El equipamiento es bastante completo para su rango de precio: manguera de aspiración, tubos extensibles, boquillas para diferentes superficies, filtro lavable y adaptadores específicos.

Este conjunto de accesorios refuerza su carácter polivalente, permitiendo adaptarlo a distintos tipos de limpieza sin necesidad de comprar complementos adicionales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es un electrodoméstico pensado para el confort silencioso del hogar.

Su nivel de ruido es elevado y su tamaño considerable, dos aspectos habituales en aspiradores de este tipo, más cercanos al uso semi-profesional que a la limpieza diaria doméstica. A cambio, ofrece una potencia notable y una resistencia adecuada para trabajos exigentes.