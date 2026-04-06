Jysk recupera el mueble con 4 cajones más elegante y versátil de la temporada: está disponible en dos colores por solo 110 €

Las claves nuevo Generado con IA Jysk lanza una cómoda de 4 cajones por solo 110 €, disponible en blanco y roble, ideal para aportar almacenamiento extra y estilo. El mueble mide 79 cm de ancho, 89 cm de alto y 36 cm de profundidad, adaptándose fácilmente a dormitorios, recibidores o salones. Incluye cuatro cajones y una puerta con estante interior, ofreciendo distribución eficiente y una carga máxima de hasta 20 kg. Fabricada en aglomerado con acabado en melamina, la cómoda incorpora sistema de freno en los cajones y materiales resistentes y fáciles de mantener.

Si hay algo que compartimos la mayoría de persona, es la necesidad de tener nuestra casa ordenada y libre de tiestos. En este caso, un mueble que aporte almacenamiento extra puede convertirse en un aliado clave no solo para organizar, sino también para aportar estilo y funcionalidad.

Un claro ejemplo de un mueble funcional, elegante y una increíble relación calidad-precio es este que acaba de llegar a Jysk por solo 110 euros.

Concretamente se trata de una cómoda pensada para resolver uno de los problemas más comunes en viviendas actuales: la falta de espacio de almacenaje sin renunciar a la estética.

Cómoda Jenslev 4 cajones.

Con unas dimensiones de aproximadamente 79 cm de ancho, 89 cm de alto y 36 cm de profundidad, esta cómoda se adapta con facilidad tanto a dormitorios como a recibidores o incluso salones.

Además, su configuración —cuatro cajones y una puerta con estante interior— permite distribuir objetos de forma eficiente.

Desde el punto de vista de los materiales, el modelo apuesta por soluciones habituales en mobiliario contemporáneo: aglomerado con acabado en melamina, respaldos en HDF y elementos plásticos en patas y tiradores.

Este tipo de construcción busca un equilibrio entre coste contenido y resistencia al uso diario, además de facilitar el mantenimiento.

Cómoda Jenslev 4 cajones.

Otro de los aspectos más valorados en este tipo de muebles es la funcionalidad de los cajones. En este caso, incorporan sistema de freno, lo que mejora la experiencia de uso y reduce el desgaste con el paso del tiempo.

A ello se suma una capacidad de carga máxima de hasta 20 kg, suficiente para ropa, textiles o pequeños objetos domésticos.

Además, el diseño en color blanco refuerza su carácter versátil. Este acabado permite integrarlo en estilos decorativos diversos, desde ambientes minimalistas hasta interiores más tradicionales.

Además, por si no fuera suficiente, la cadena ofrece este mismo modelo en un acabado roble, ampliando así las posibilidades decorativas para quienes buscan un mueble más cálido.