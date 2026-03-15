Que tienen en común un divo de la ópera, una estrella del pop y el chef con más estrellas Michelin de España

La Tenada de Valduero, uno de los top ten clubs de Europa, es la experiencia exclusiva que aúna el talento y la excelencia de extraordinarias personalidades de la cultura y el arte.

Las claves nuevo Generado con IA La Tenada de Valduero es el club de vinos más exclusivo de España y uno de los diez mejores de Europa, ubicado en la Ribera del Duero. Ser socio de este club permite tener una barrica propia, vinos personalizados y acceso a eventos exclusivos con grandes personalidades. Entre sus Miembros de Honor destacan figuras como Plácido Domingo, Leiva, Martín Berasategui, Ken Follett, Glenn Close y Cristiano Ronaldo. El club reúne a referentes del arte, la música, el deporte y la comunicación, y ofrece experiencias únicas de enología, gastronomía y cultura.

En el corazón de la Ribera del Duero, las hermanas García Viadero han sabido convertir Bodegas Valduero en una experiencia única y exclusiva. El mejor ejemplo es La Tenada de Valduero, un club enológico que, dos décadas después de su creación, se ha consolidado como el club de vinos más exclusivo de España y uno de los “Top Ten” de Europa.

Formar parte de este club significa tener una barrica propia en la bodega, disfrutar de vinos personalizados y acceder a un espacio donde el vino reúne a grandes personalidades. Porque el prestigio de Bodegas Valduero ha logrado algo extraordinario: reunir bajo un mismo techo a un Premio Nobel, un best seller, un divo de la ópera, a una estrella del pop español y a uno de los chefs más laureados del planeta, entre otros grandes de la comunicación, el deporte, el arte y el cine internacional.

Un tenor universal, una estrella del pop y un maestro de la gastronomía

Entre los miembros de honor de La Tenada se encuentra el legendario Plácido Domingo, una de las voces más influyentes de la historia de la ópera. Reconocido en todo el mundo y distinguido con múltiples premios Grammy y honores internacionales, su presencia en el club refleja la conexión entre el vino y la alta cultura.

Compartiendo pasión por la música y un recorrido internacional se encuentra el cantante y compositor Leiva, uno de los músicos más influyentes del panorama español actual. Ganador de varios Premios Goya por sus composiciones y referente de toda una generación, su talento creativo encuentra en Valduero un espacio donde la música y el vino dialogan con naturalidad.

Y en la cima de la gastronomía mundial aparece Martín Berasategui, uno de los cocineros con más estrellas Michelin del planeta. Su presencia simboliza la unión perfecta entre alta cocina y grandes vinos, una relación que define la esencia misma de la Ribera del Duero.

El chef Martín Berasategui posa con una de sus barricas.

Un club donde conviven sus Miembros de Honor

El club fue inaugurado en 2011 con Vicente del Bosque como maestro de ceremonias, y desde entonces ha seguido creciendo hasta reunir socios de países como Bélgica, Reino Unido, Alemania o China. De sus más de 400 socios, sólo 25 cuentan con el privilegio de contar con el cargo de Miembros de Honor. Aquellos son personalidades del mundo del deporte, el arte, la música, el cine, a quienes Bodegas Valduero reconoce su prestigio profesional a través de este nombramiento.

Cada uno de ellos recibe una barrica y 300 botellas numeradas y grabadas con su nombre, pertenecientes a uno de los mejores coupages de la bodega. Pero el verdadero símbolo es otro: la llave de Valduero, que les permite disponer de la bodega como una extensión de su hogar para celebraciones privadas.

Entre ellos, grandes personalidades configuran este listado que reúne a figuras admiradas en todo el mundo por su talento, esfuerzo y trayectoria, como el escritor superventas Ken Follett, el director iraní doble ganador del Óscar Asghar Farhadi, la actriz de Hollywood Glenn Close, el músico de Dire Straits, Mark Knopfler o el pintor Antonio López García, considerado una leyenda viva del arte español.

El escritor Ken Follet firmando una barrica.

A ellos se suman grandes nombres del deporte como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić o Iker Casillas, referentes de la comunicación como Pablo Motos, Carlos Herrera y Ana Rosa Quintana, así como artistas y creadores que han marcado la cultura contemporánea.

La Tenada: el club más exclusivo del vino en España

Ser socio de La Tenada de Valduero es entrar en un universo reservado para muy pocos. El acceso al club se realiza mediante la adquisición de una barrica propia, lo que permite a cada miembro participar en la experiencia enológica de Bodegas Valduero y disponer de su propio vino. Las cuotas, que oscilan entre 8.000 y 100.000 euros, reflejan el carácter exclusivo del club.

Pero La Tenada es mucho más que una inversión en vino. Es un espacio de encuentro donde el arte, la gastronomía, la cultura y la empresa se cruzan de manera natural. Los miembros pueden utilizar las instalaciones de la bodega para celebraciones privadas o eventos empresariales, disfrutar de visitas exclusivas y compartir experiencias gastronómicas con productos locales y cocina castellana.

Porque en Bodegas Valduero el vino siempre ha sido algo más que vino: es cultura, encuentro y excelencia. Y La Tenada es la prueba de que, cuando el vino es verdaderamente grande, es capaz de reunir en torno a una misma mesa a algunas de las personalidades más admiradas del mundo.