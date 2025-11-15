Carrefour vende el abrigo más elegante y barato de la temporada: está disponible en dos colores y en hasta 7 tallas

Con la llegada del frío, elegir una buena prenda exterior se convierte en una prioridad. Entre las opciones más destacadas de esta temporada se encuentra la parka larga acolchada de rombos de la colección Mery Turiel para TEX, disponible en Carrefour.

Esta parka se caracteriza por su acolchado en forma de rombos, un detalle que aporta textura y un aire elegante, además de mejorar la retención térmica.

En cuanto al diseño, el modelo se presenta en dos colores neutros: negro y gris claro, tonalidades versátiles que combinan fácilmente con cualquier conjunto invernal.

Parka larga acolchada de rombos. REF. 5818500302

El abrigo incluye una capucha fija y cierre frontal de cremallera, pensados para proteger del viento y las bajas temperaturas.

Su corte largo, que cubre hasta media pierna, aporta un extra de abrigo frente a las parkas más cortas del mercado.

Otro de los aspectos más atractivos es su amplio rango de tallas, que va desde la XS hasta la 3XL, lo que la convierte en una prenda inclusiva y adaptable a diferentes tipos de cuerpo.

Además, su precio de 39,99 euros la posiciona como una de las opciones más competitivas en el mercado actual de prendas de abrigo para mujer.

Otras gangas

No obstante, la parka con diseño de rombos no es la única prenda que ha desatado la locura entre las amantes de la moda.

De hecho, hace unos días, la cadena de origen francés debutó con la chaqueta ligera, una prenda versátil, cómoda y con un precio que la convierte en una de las grandes protagonistas de la temporada.

Diseñada para el día a día, esta chaqueta, disponible por solo 17,99 euros, destaca por su tejido acolchado y repelente al agua, ideal para los primeros fríos o los días de lluvia ligera.