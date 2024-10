Di adiós a las botas de agua: Vans lanza unas zapatillas calentitas que no se mojan por menos de 100 euros

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, elegir el calzado adecuado se convierte en una prioridad. Las lluvias ocasionales y el clima fresco nos invitan a optar por zapatos que combinen estilo, comodidad y funcionalidad. Las botas y botines se perfilan como los favoritos de la temporada, brindando protección y manteniendo nuestros pies abrigados. Sin embargo, este tipo de calzado no siempre es el más cómodo, cualquiera preferiría llevar zapatillas deportivas durante todo el año, pero a causa de las lluvias eso no es posible, o por lo menos no lo era hasta ahora.

Gracias a Vans, ahora existe la posibilidad de llevar zapatillas sin tener que preocuparse por mojarse los pies y pasar frío. Se trata del modelo Vans Sk8-Hi MTE-2, que tras una rebaja del 35% ahora puedes conseguirlas por 94,20 euros. Este calzado se convierte en una gran alternativa a las botas o botines durante esta temporada que acaba de comenzar cargada de lluvias.

Su característica más destacable es su protección impermeable, así como su relleno de aislamiento de 100 g y una suela pensada para un estilo de vida dinámico. Estos zapatos han sido diseñados para ofrecer una opción ideal y cómoda para el día a día y puedes encontrarlos en dos colores: gris y marrón.

Zapatillas Sk8-Hi MTE-2. Vans

Además de ser impermeables, son termorreguladores, el relleno de aislamiento zonal utiliza un sistema de aislamiento térmico de microfibra de alta calidad para imitar las propiedades del plumón y mantener el calor sin retener la humedad interna. Asimismo, la suela puede adaptarse a los cambios de terreno.

Lo mejor de todo es que estas zapatillas son para todo el mundo ya que están disponibles en un amplio abanico de tallas que ven desde la 34.5 a la 47, sin embargo, gracias al éxito de este calzado el la página web de Vans están prácticamente agotadas en casi todas las tallas.