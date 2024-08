El nuevo chollo de Aldi: una vajilla con formas originales y de diferentes colores por 2,99 euros

Los supermercados Aldi no llevan ni diez años en tierras españolas y ya se está posicionando como uno de las mejores opciones para realizar las compras del día a día. Y no sólo en lo referente a los alimentos, también ofrece una infinidad de artículos de lo más variado. Tostadoras, ropa, sartenes, tuppers, cualquier cosa. Cada semana Aldi publica su famoso folleto con las nuevas novedades de la semana, y esta no ha sido diferente. La cadena alemana ha sacado una nueva vajilla infantil por 2,99 euros la unidad, toda una ganga.

Se trata de unos nuevos platos infantiles con diseños de animales: de conejo, perro y oso. Con estos platos tus hijos, nietos o sobrinos podrán disfrutar de la comida de la manera más divertida.

En cuanto a los materiales para su fabricación, los platos están hechos de bambú. Ideales para niños, ya que a veces pueden tirar los platos por accidente al suelo y estos, al estar hechos de bambú evitará que se rompan, por lo que su durabilidad está asegurada.

Platos infantiles. Aldi

En cuanto a su diseño, los platos están divididos en pequeñas secciones, perfectos para servir toda la comida en un mismo plato, y así evitar manchar vajilla de más. Por precio, calidad y estilo, el nuevo set de la cadena alemana se convierte en una gran opción si estás pensando en renovar los platos viejos.

Además, el color madera le da un toque minimalista que puede combinar con el resto de vajilla de tu cocina. Mantiene el toque infantil con los dibujos, importante para entretener a los niños, pero con un color que se ajusta más a los gustos de un adulto.

Estos platos se pueden convertir en los favoritos de tus hijos, así que para conseguirlos tan solo tienes que acceder a la página web de Aldi o ir a tu tienda más cercana. Eso sí, tendrás que esperar al miércoles 14 para su lanzamiento.