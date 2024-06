Llega a Lidl el bañador para mujer que hace tipazo: ya es un éxito en ventas por menos de 7 €

Con el verano recién estrenado, es momento de empezar a preparar nuestro armario para la temporada de playa y piscina. Un momento que han aprovechado las cadenas para refinar sus líneas hasta ofrecer moda veraniega a precios de escándalo. Un claro ejemplo de ello es Lidl que ha lanzado un bañador que no sólo es asequible, sino que también está causando furor entre las consumidoras. A un precio de menos de 7 euros, esta prenda para el agua ha captado la atención de muchas mujeres que buscan calidad, elegancia y buenos precios.

Se trata de un bañador fabricado con materiales de alta calidad, que aseguran durabilidad y comodidad. La composición del tejido es 80% poliéster y 20% elastano (LYCRA), lo que proporciona un ajuste óptimo y una gran elasticidad. Asimismo, el forro interior está fabricado por 95% poliéster y 5% elastano (LYCRA), mientras que las copas son 100% poliéster.

Disponible en tallas que van desde la 38 hasta la 46, este bañador se adapta a una amplia variedad de cuerpos, asegurando que todas puedan encontrar su talla ideal. Además, Lidl ofrece este modelo en tres versiones diferentes: negro, rosa y estampado floral, permitiendo a las consumidoras elegir el que mejor se adapte a su estilo personal. No obstante, desde la página web nos informan que quedan pocas unidades.

Bañador para mujer. Lidl.

Es sin lugar a dudas de una de esas piezas que nunca falta en un armario de verano. Una prenda ideal para la piscina o playa y muy favorecedora de cara a estos meses que potencia el bronceado y que, además, es perfecta para combinar con cualquier prenda o complemento.

Pero eso no es lo mejor de todo, y es que el precio original del bañador es de 7,99 euros, pero actualmente está rebajado a solo 6,99 euros, lo que lo convierte en una opción extremadamente accesible para todos los bolsillos.

Producto de primera calidad a un precio de segunda, que necesita de muy poco cuidado para alcanzar su punto de mantenimiento. Con lavarlo a máquina a una temperatura de 40 grados como máximo, ya será suficiente. Además, Lidl nos recomienda no usar blanqueadores y no usarlo en la secadora o plancharlo para no dañar el tejido.