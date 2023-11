Mercadona retira de sus tiendas uno de los postres favoritos de los amantes del fitness: solo valía 1,35 €

Si hay algo que le apasiona a los clientes de Mercadona son las novedades que la cadena de supermercados lanza habitualmente. Y es que si una cosa que no le gusta a los consumidores es que se le acaben las ideas sobre los productos que pueden adquirir en las tiendas. En este sentido, la entidad de Juan Roig no suele tener problema. Y es que no hay ninguna duda de que una cosa que caracteriza a Mercadona es que lanza al mercado novedosos productos que, además de llamar la atención de los consumidores, suelen ser un completo éxito en ventas.

En las últimas semanas, la cadena de supermercados ha incluido en las estanterías de sus tiendas algunos productos nuevos como, por ejemplo, los muffins con trozos de chocolate, la crema de calabacín o las claras de huevo con fruta. Sin embargo, a pesar de que los consumidores ya están pudiendo disfrutar de todos ellos, es difícil saber por cuánto tiempo podrán hacerlo. Y es que, en multitud de ocasiones, Mercadona decide retirar de sus tiendas algunos de los productos que había incluido a su catálogo meses antes

Es lo que ha pasado recientemente con uno de los postres favoritos de sus clientes. El pasado mes de marzo, la cadena de supermercados valenciana apostó por lanzar un nuevo producto que tenía todas las papeletas de convertirse en un éxito en ventas. Y así fue. Mercadona introdujo en sus establecimientos un postre dirigido a todos los amantes del fitness que se caracterizaba por su alto contenido en proteína. Sin embargo, la cadena de supermercados ha anunciado recientemente a través de sus redes sociales que el producto ya no está disponible en sus establecimientos.

Se trata, nada más y nada menos, que de la mousse de proteínas de sabor vainilla de la marca blanca Hacendado. El producto llegó a las tiendas con el objetivo de convertirse en uno de los grandes favoritos de los clientes. Y así fue. Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus consumidores y que lo convirtió en una opción perfecta para después de las comidas fue que no contenía lactosa.

Pero no fue lo único que llamó la atención de los clientes, sobre todos aquellos que deseaban incorporar a su dieta más proteínas. El producto, que venía envasado en recipientes de 200 gramos, tenía 20 gramos de proteína y solo 152 kcal. Además, la cantidad de azúcar no era excesiva. Cada recipiente contenía un total de cuatro gramos de azúcar. El precio de salida de esta mousse fue de 1,35 euros.

Ahora, después de meses pudiendo adquirir este producto en todos sus establecimientos de España, Mercadona ha dado una muy mala noticia a los clientes habituales del supermercado. Y es que, tal y como ha confirmado la propia cadena a través de sus redes sociales, el producto ya no está disponible en ninguna de sus tiendas.

"Hola, Mercadona. Vengo a preguntar si va a volver la mousse de vainilla de proteínas en algún momento o pierdo la esperanza por completo", preguntaba una usuaria. Ante la pregunta, Mercadona resolvía las dudas y confirmaba que el producto ya no está disponible. "Hola. Ya no tenemos esta mousse de vainilla + proteínas a la venta, pero en su lugar puedes encontrar la mousse + proteínas de chocolate y las natillas + proteínas de vainilla. ¿Las has probado?", preguntaban desde Mercadona.

A pesar de que la cadena de supermercados ha confirmado la retirada de este producto de sus tiendas, la realidad es que Mercadona no ha explicado los motivos por los que ha hecho. Sin embargo, como suele ser habitual en estos casos, lo que sí que ha hecho es recomendar otros artículos parecidos que pueden servir como alternativa a los clientes que ya no podrán disfrutar de uno de sus productos favoritos.

En las últimas semanas, no ha sido el único producto que Mercadona ha retirado de sus tiendas. La cadena de supermercados que lidera el empresario Juan Roig también ha quitado de sus establecimientos otros artículos como, por ejemplo, la crema de verduras y legumbres en sobres o la famosa crema de pistachos de la marca Hacendado.

