Horóscopo de hoy, sábado 11 de noviembre: predicciones sobre trabajo, dinero y amor

Descubre cómo será tu día 11 de noviembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupa la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario Y también Escorpio.

ARIES

Personalmente lo más importante es que evites equivocaciones que has cometido en el pasado y que es necesario que dejes atrás para equilibrar situaciones que en su momento desequilibraron tus relaciones.

SENTIMIENTOS: es importante que manejes tus emociones equilibradas y tu espíritu jovial y amén en todo momento.

ACCIÓN: tendrás algún reto que surgirá cuando menos te lo esperes; pero tu forma de encajar cualquier desavenencia te ayudará a solucionarlo.

FORTUNA: lo mejor del día será terminar lo mejor de lo que comenzó. así que pon de tu parte y disfruta. Más información...

TAURO

Es importante que utilices tu percepción de una forma precisa para aclarar ciertas palabras de otras épocas en las que tal vez cometiste injusticias con personas que no se lo merecían.

SENTIMIENTOS: necesitas hacer uso de tu intuición y de tus dotes psíquicas para sentirte mejor en tus interacciones.

ACCIÓN: hoy tendrás que atravesar una prueba en la que te darás cuenta de errores que cometiste en otras épocas.

FORTUNA: el beneficio del día será que salgas indemne de los desafíos a los que hoy tengas que enfrentarte. Más información...

GÉMINIS

Podrás planificar nuevas metas y planes de una forma diferente y evitando los errores cometidos en épocas pasadas. Es el tiempo de transformar todo y de disfrutar del presente.

SENTIMIENTOS: te sentirás con mucho entusiasmo y con ganas de cambiar muchos asuntos del día.

ACCIÓN: gracias a tu motivación y a tu simpatía podrás organizarte de una forma providencial.

FORTUNA: la fortuna te acompañará y podrás terminar el día con un balance positivo y alegre. Más información...

CÁNCER

Si quieres convertir tus metas en un triunfo deberás evitar complicaciones y malentendidos desde el principio. Así que lo mejor es llegar a acuerdos y que todas las personas que participáis pongáis vuestros potenciales al servicio de los demás.

SENTIMIENTOS: tienes que aprender hola poder alejarte de los problemas que a veces parece que te persiguen.

ACCIÓN: cada nuevo día comienza desde el principio con un ánimo y motivación que te ayuden a terminar todo de forma positiva.

FORTUNA: el mayor beneficio será poder realizar tus actividades con personas queridas y cercanas. Más información...

LEO

La mayor alegría del momento es saber lo que has ganado a través de tu vida, de la experiencia y de los conocimientos que has adquirido no solamente en tus conocimientos sino en tu dominio interior.

SENTIMIENTOS: hoy tu balance será positivo porque te darás cuenta de todo lo que has aprendido y de todo lo que la vida te ha enseñado.

ACCIÓN: si consigues conectar contigo y desarrollar tus capacidades de una forma altruista será un gran acierto.

FORTUNA: lo mejor del día será comprobar que todo tiene solución y que la motivación es lo principal para ello. Más información...

VIRGO

Es importante que hoy realices una evaluación de las finanzas e inversiones para evitar errores que cometiste en otras épocas. Ahora es el tiempo de mayor distensión y de transformaciones

SENTIMIENTOS: es un día importante para poner toda tu conciencia y tu serenidad y placidez al servicio de tus actividades.

ACCIÓN: conseguirás lograr lo que pretendes siempre que mantengas la vista en el futuro y el altruismo en tu corazón.

FORTUNA: los beneficios serán emocionales, ya que conseguirás sentir mayor Unión con los demás. Más información...

LIBRA

La forma de verte en el espejo de los demás será lo principal que podría realizar en este día. Por ello deberás aprender de cada acción y de cada reacción tuya en cada momento en el que contactes con distintas personas.

SENTIMIENTOS: te darás cuenta de que lo que realizas tiene un doble sentido ya que te está enseñando parte de tu realidad.



ACCIÓN: lo que más te gusta y con lo que te sientes con mayor plenitud son los momentos de interconexiones intensas y reales.

FORTUNA: los beneficios de este día será todo lo que aprendes de tus cualidades y de las afinidades que tienes con los demás. Más información...

ESCORPIO

Será un día en el que utilizarás mucho tu generosidad y el altruismo que en otras épocas omitiste con las personas cercanas y afines de una forma brusca e inesperada.

SENTIMIENTOS: tu simpatía y calidez serán las claves para mantenerte cerca de las personas que más quieres.

ACCIÓN: es el momento de poner a punto muchas de tus actuaciones que dejaste pasar tiempo atrás.

FORTUNA: el mayor beneficio de este día será sentirte cerca de conseguir la gran unión familiar que tanto buscas. Más información...

SAGITARIO

En estos momentos es mejor que te dejes llevar por tu gran intuición para que, junto a tu idealismo y gran jovialidad, puedas desarrollar los mejores planes que te ayudarán no solo a ti sino también a los demás.

SENTIMIENTOS: logran percepción interna y el sentir de tu corazón te ayudará en todo momento en este día.

ACCIÓN: podrás disfrutar de momentos alegres en los que tus amistades afines te ayudarán en todo momento.

FORTUNA: alcanzarás la plenitud, siempre que te encuentres con manos amigas que te ayudan en todo momento. Más información...

CAPRICORNIO

Es un día para animarte y aprender de ciertas equivocaciones que mantuviste en otras épocas, y que hoy verás con más nitidez y que te ayudarán a evitar nuevos errores.

SENTIMIENTOS: lo principal del día será sentirte de una forma completa y a la vez alegre.

ACCIÓN: los desafíos del día te harán mantenerte con mucha atención para poder superar ciertos retos.

FORTUNA: el mayor beneficio de hoy será la visión clara que tengas el futuro estás comenzando en estos momentos. Más información...

ACUARIO

Tu gran percepción de la vida y de lo que sucede a tu alrededor será la gran ayuda en este momento para poder poner a punto los planes y las ideas qué quieres llevar a cabo.

SENTIMIENTOS: será un día muy intuitivo que te ayudará a ver con claridad hacia dónde te diriges y qué es lo que quieres realmente.

ACCIÓN: tendrás que prestar mucha atención para realizar todo de una forma ingeniosa y a la vez ágil y serena.

FORTUNA: el mayor beneficio del día será conseguir llevar a cabo los planes que mantenías en un principio para hoy. Más información...

PISCIS

Las metas de tu destino tendrán que pasar por una gran transformación para evitar que rehúyes como otras veces y que cometas los errores del pasado nuevamente.

SENTIMIENTOS: es un momento en el cual sufrirás una gran transformación que te ayudará a dejar lastres atrás.

ACCIÓN: tendrás que adaptarte a lo nuevo y disfrutar de este nuevo tipo de vida que vas a llevar a partir de hoy.

FORTUNA: lo más importante será aprovechar los buenos momentos y disfrutar de la plenitud y la estima que ahora mismo sientes. Más información...

Victoria Vélez

