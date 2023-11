Horóscopo semanal de Leo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 6 al 12 de noviembre

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente debes leer tu signo Solar, también tendrías que leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario Y también Escorpio.

El lunes día 6, es un momento para equilibrar las ideas precisas que necesitas para llegar a conseguir lo que tanto deseas. para ello lo mejor es que evites las controversias con otras personas. a lo mejor es interiorizar y sacar tus propias conclusiones.

El martes día 7, podrás resucitar tu alma inquieta y moverlo hacia creaciones ingeniosas y originales que te ayudarán en estos momentos a satisfacer tus deseos personales y también los profesionales.

El miércoles día 8, planifica con calma cierta remodelación que necesitas crear en tu hogar y en tu entorno más cercano para sentirte más a gusto y poder convivir con las demás personas de una forma más agradable.

El jueves día 9, la amistad con los demás es la mejor clave para conseguir activar la ilusión que tienen por mantener nuevos proyectos afines contigo y con lo que ellos desean de corazón.

El viernes día 10, tu gran vitalidad te ayudará a poner en marcha nuevas metas e iniciativas que serán brillantes y con los que disfrutarás especialmente con personas cercanas y amistades afines.

El sábado día 11, la mayor alegría del momento es saber lo que has ganado a través de tu vida, de la experiencia y de los conocimientos que has adquirido no solamente en tus conocimientos sino en tu dominio interior.

El domingo día 12, es un momento para cuidar de tu salud y de tu bienestar físico y emocional. Los demás lo agradecerán por qué se sentirán en un ambiente cómodo equilibrado y armonioso.

Victoria Vélez.

