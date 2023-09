Un agricultor revela el verdadero motivo por el que ha subido el precio del aceite: "No ganamos nada"

Se trata de un producto básico de nuestra dieta. Sin embargo, en las últimas semanas, el aceite de oliva se ha convertido en un artículo de lujo. Su precio ha sufrido un aumento de un 30%, alcanzando los 10 euros por litro en algunos supermercados. Pero a pesar de este incremento constante en los precios, la realidad es que el aceite continúa siendo uno de los productos más vendidos en las grandes cadenas de supermercados. Y todo ello a pesar de que la mayoría del que se vende corresponde a campañas pasadas y a las importaciones.

A estas alturas, todavía son muchos los españoles que se preguntan cuál es el motivo por el que el aceite de oliva se ha encarecido tanto en los últimos meses. Para explicarlo, un agricultor ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de TikTok en el que ha hablado sobre cuál es la situación actual del sector y con el que ha explicado por qué el precio del aceite de oliva ha subido hasta los casi 10 euros el litro. En la actualidad, el vídeo supera los 2.000 comentarios y los más de 5.000 'me gusta'.

Con el objetivo de poder explicarlo de la forma más gráfica posible, el agricultor 'tiktoker' ha recurrido a cinco garrafas de aceite. Con su ayuda, el usuario @dante_pitbull88 ha procedido a explicar el funcionamiento de la oferta y la demanda y cómo influye en los precios. Tal y como ha detallado, tres de las garrafas corresponden a "la producción normal que suele tener España de aceite en una campaña". Por el contrario, las otras dos hacen referencia a las "existencias del año anterior".

"¿Qué es lo que ocurre este año para que el aceite tenga un precio tan alto?", ha preguntado antes de dar la respuesta. "Muy sencillo: no tenemos existencias, no tenemos campaña. Tenemos una media campaña corta, y este es todo el aceite que tenemos en España", explica el agricultor en el vídeo. En este momento, el agricultor retira varias garrafas dejando tan solo una garrafa y media para seguir con el vídeo.

Tal y como explica, cuando en otras épocas había más cantidad de aceite, era viable que su precio fuera de dos o tres euros por litro. Sin embargo, según detalla, la situación ha sido muy diferente debido a que la producción ha bajado respecto a otros años. "Si no tenemos más aceite que este, y al año que viene va a haber prácticamente lo mismo, la campaña queda a cero", prosigue.

Este sería el principal motivo por el que el precio del aceite habría experimentado una subida generalizada en nuestro país. Y es que, a pesar de la opinión de muchos, el agricultor ha querido insistir que los trabajadores del campo "no ganamos nada con el gran precio que tiene este año el aceite de oliva".

Para continuar su defensa y la del resto de agricultores, el 'tiktoker' pone como ejemplo lo ocurrido con otros productos. "Cuando no hay sardinas, sube la sardina; cuando no hay percebes, sube el percebe. Tened en cuenta que es un producto limitado, solo lo producen determinados países", asegura en el vídeo haciendo referencia al aceite.

Pero no ha sido el único motivo que al que hace referencia el agricultor en relación con la subida del precio del aceite. En el vídeo también habla de otros factores como, por ejemplo, que el producto está limitado a sequías y a otros muchos problemas que tiene el agricultor para poder tener buenas campañas. Y es aquí cuando hace alude a las grandes cadenas de supermercados, que se aprovechan de la baja producción para sacar beneficio.

"Estamos de acuerdo en que la gente que no tiene dinero, no lo va a comprar, pero como hay tan poquísimo aceite, al final se acaba vendiendo, porque el que sea más pudiente lo va a comprar", explica. En su explicación, el agricultor aprovecha también para hacer referencia a la situación contraria vivida en años anteriores. "Había unas existencias tan grandes, que cuando llegaba la siguiente campaña había que vaciar las bodegas y lo vendían a 1,80 euros en cisternas, porque había que coger la campaña que venía, que era exagerada", añade. "Cuando algo no hay o escasea, sube de precio, es lo que hay", concluye.

La fecha en la que bajará el precio del aceite de oliva

En una aparición en el programa de La Sexta, 'Más Vale Tarde', Gonzalo Bernardos ha revelado que para 2025 se estima un panorama mucho más optimista. "Normalmente, a una cosecha buena le sigue una mala. La del 2022-23 ha sido muy mala y ha bajado la producción un 55%.Entonces, la 23-24 va a ser una excepción de la regla y también va a ser muy mala porque es muy difícil que llueva lo suficiente,sobre todo en Andalucía, para que remonte la producción ", explicó durante su intervención.

La verdadera razón detrás de esta predicción se basa, sobre todo, en las desafiantes condiciones climáticas, especialmente en regiones clave como Jaén, Córdoba y Sevilla. "Se está pagando un 52,5% más que el año pasado yno existen perspectivas a corto plazode que vaya a bajar el precio del aceite de oliva porque para bajar tendría que haber unabuena cosecha y no se espera", explicó.

