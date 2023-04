El bombazo de Sprinter: pone a la venta una mochila de Nike muy resistente por 14,99 euros

¿Tienes ya planes para esta primavera o estás pensando en hacer una excursión o simplemente necesitas una mochila multiusos? Sea como sea, nunca sabes cuándo vas a necesitar una que pueda soportar todos esos viajes todoterreno. Si hace poco hablábamos de la maleta de Carrefour, hoy toca hablar de la mochila de la marca Nike que ofrece Sprinter tirada de precio.

Se trata del modelo Nike Stash que cuesta solo 14,99 euros. En ella podrás meter todo lo necesario de manera organizada gracias al amplio compartimento principal y bolsillos exteriores con cremallera para que lo tengas todo organizado.

Pero eso no es todo, y es que tiene la opción de plegarse y quedar en forma de cartera para que te la guardes en el bolsillo cuando no la uses. Si eres de esas personas que siempre está de un lado a otro con montón de bártulos, no puedes dejar pasar esta locura de precio.

Mochila Nike.

Tanto para viajes cortos como largos o si viajas en avión, coche o tren, o simplemente vas al trabajo o al gimnasio, el tamaño de la mochila importa y mucho. Cualquier equipaje debe ser lo más ligero posible con el objetivo de que sea cómodo a la hora de transportarlo. Sin embargo, esto no implica que debamos renunciar a la calidad. Y es que esta mochila de Nike destaca por sus materiales de alta calidad, durabilidad y resistencia.

De esta manera, y gracias a Sprinter, podrás llevar todas tus prendas, herramientas de trabajo o enseres personales de forma cómoda, ligera y con estilo.

