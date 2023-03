El último bombazo de Carrefour: una maleta de cabina con cuatro ruedas por menos de 40 euros

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y seguro que más de uno ya tiene un viaje planeado. Unos al monte, otros al pueblo, o incluso algunos a la playa, pero lo que no hay lugar a dudas que la mayoría contamos con la maleta de cabina para ocupar lo menos posible. Pero no os preocupéis todos aquellos que no dispongáis de una, estáis de enhorabuena: Carrefour ha rebajado su trolley de mano a 39 euros.

Tanto para viajes cortos como largos o si viajas en avión, coche o tren, el tamaño de la maleta importa y mucho, sobre todo si volamos de forma económica sin querer facturar. Cada compañía fija sus límites de tamaño y, la verdad, es que no se andan con rodeos a la hora de sancionar al cliente que incumple estas dimensiones. Pero Carrefour tiene la solución perfecta, y lo mejor de todo, tirada de precio.

La maleta que nos ofrece la cadena francesa tiene las medidas que permiten las aerolíneas (55 x 35 x 20 cm), pero sin dejar ser cómoda, estilosa y espaciosa. Además, cuenta con un material rígido y de calidad para poder aportar una mayor seguridad durante el viaje y que no se estropee nada del interior.

Trolley de cabina.

Pero eso no es todo, y es que la cadena ofrece la maleta en 3 colores diferentes: negro, rosa y azul. Además, tiene un diseño con cuatro ruedas alineadas de tal forma que podamos llevarla sin esfuerzo, empujándola suavemente y con un estilo de lo más sencillo.

Ya solo faltaría el suficiente tiempo y suerte para poder disfrutar de esta maleta en una mini escapada.

