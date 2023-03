El peor detergente que puedes comprar en el supermercado, según la OCU: cuesta 10,39 euros

El detergente, es uno de esos productos que son de uso cotidiano. Muchas veces, no nos damos cuenta de la importancia que tiene elegir el adecuado, pues de él depende que nuestra ropa esté limpia, y ante todo bien cuidada. En los supermercados los hay de todo tipo: muy caros, demasiado baratos, algunos no quitan bien las manchas, otros no conservan los colores naturales... Por ello, la OCU ha decidido hacer un ranking con los detergentes más recomendados para su uso.

De este modo, han analizado un total de 38 detergentes. Para este análisis se han tenido en cuenta cuestiones como el precio, cuál ofrece mejores resultados, cuál tiene una mejor calidad, cuál es el más eficaz, o el más ecológico, entre otras cosas. De entre ellos, el que ha salido peor parado, y por lo tanto ocupa el último lugar de esta lista de la OCU, con una puntación de 47 sobre 100, es el Elena Gel.

Una de las mayores críticas que hace la OCU a este detergente es su alto precio, pues cuesta 10,39 euros, lo que supone un pagar un precio de 0,26 céntimos cada vez que ponemos la lavadora. Sobre todo, se penaliza este alto precio porque además este es un detergente que no conserva bien los colores de nuestra ropa, y además, tiene un gran impacto en el medioambiente. Por decir algo bueno, añaden en este análisis que este producto elimina muy bien las manchas oxidables, y limpia muy bien la ropa blanca.

Elena Gel. OCU

Las primeras posiciones de la lista la ocupan detergentes que no son precisamente baratos, pero que eliminan muy bien las manchas, no desgastan nuestra ropa, y lo más importante, son ecológicos y respetuosos con el medioambiente. La primera posición la ocupan empatados a 75 puntos los detergentes Ecover, tanto en su formato Eco como en el normal. Por lo tanto, este sería el producto más recomendable según la OCU para limpiar nuestra ropa.

