El mejor detergente para quitar las manchas más resistentes de la ropa, según la OCU

El detergente es uno de los productos básicos en cualquier hogar, por lo que la oferta en tiendas y supermercados es enormemente amplia. Muy caros, no quitan bien las manchas o no conservan los colores naturales... no siempre sabemos cómo acertar para dar con el mejor. Ante los diferentes productos que se ofrecen y la variabilidad de sus precios, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un análisis de los distintos tipos de detergentes para la ropa para seleccionar cuál es la mejor opción de compra.

De este modo, han analizado en un total de 38 detergentes cuestiones como el precio, cuál ofrece mejores resultados, cuál tiene una mejor calidad, cuál es el más eficaz, o el más ecológico, entre otras cosas.

En primer lugar, ambos con 75 puntos sobre 100, encontramos los detergentes Ecover en su formato Eco y el normal. Los que más destaca de ambos es que son eficaces contra las manchas, conservan muy bien los colores y tienen muy bajo impacto medioambiental. Sin embargo, un punto es su contra es el elevado precio ya que ambos rondan los 12 euros (0,44 y 0,50 euros por dosis, respectivamente).

Ecover detergente.

Asimismo, encontramos otras marcas más económicas tan solo unos puestos por detrás como Formil de Lidl (67 puntos) y Esselt recarga de Aldi (67 puntos) y cuestan tan solo 2,79 euros y 3,29 euros, respectivamente.

Justamente en el lado opuesto están detergentes como Elena Gel y Skip Active Blanco por razones como que no conservan los colores y tienen un alto impacto medioambiental; además de sus elevados precios de 10,39 y 14,90 euros, respectivamente.

