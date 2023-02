El ofertón de Carrefour: una zapatero con capacidad para 30 pares que cuesta 12,70 euros

En ocasiones, el simple hecho de mantener ordenado nuestro armario puede suponer un quebradero de cabeza. Poco espacio, mucha ropa, zapatos amontonados, muy poco funcional y nada cómodo... son problemas del día a día que seguro que sufrimos más de uno. Por eso, una vez más, Carrefour ha venido para ayudarnos. Si hace poco ya lo hizo con la lámpara led recargable, esta vez la cadena debuta con el nuevo zapatero organizador, disponible por tan solo 12,70 euros.

La cadena ha traído esta práctica solución para guardar de forma limpia, ordenada y sin polvo todo tipo de calzado. El zapatero cuenta con 10 baldas de plástico con gran estabilidad gracias al armazón tensado de metal.

Lo mejor de todo es que por menos de 13 euros podrás almacenar hasta un total de 30 pares de zapatos. Aunque solo está disponible en color blanco, se trata de una estantería de lo más combinable. Si cuentas con el espacio reducido, es ideal para colocarlo en cualquier rincón, e incluso moverlo en todo momento.

Zapatero organizador.

Pero eso no es todo, si eres de los perezosos que no compra muebles por no tener que montarlos, estás de enhorabuena. El montaje de esta estantería es pan comido.

Si están pensando en hacerte con una de ellas no es necesario ni que te muevas de casa. Está disponible vía online ya que lo vende la empresa Todo Tienda Online a través de Carrefour por tan solo 12,70 euros.

