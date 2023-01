La locura por el nuevo pack de fiambreras de Aldi: cuatro disponibles de colores por 6,99 euros

Como todos sabemos, un buen menú no es bien disfrutado si no se come en un recipiente en condiciones, y esto no solo ocurre estando en casa, cuando nos toca alimentarnos fuera, también se aplica esta verdad. Por eso, Aldi ha salido en nuestra ayuda y ha lanzado el nuevo set de cuatro fiambreras de diferentes colores, disponible por 6,99 euros.

Quizás nunca nos hayamos parado a pensar en la importancia que tiene un buen táper en nuestro día a día. Sin embargo, lo que sí que nos damos cuenta es cuando uno de estos es malo: se derrama la comida, malos olores, plástico deformado... Gracias a las nuevas fiambreras de Aldi, esos problemas de última hora se habrán terminado.

Estos envases de gran resistencia están fabricados en polipropileno, libres de BPA y con tapa con cierre hermético y anillo de silicona antifugas. Además, son aptas para lavavajillas, microondas y congelador.

Fiambreras de colores.

Hay dos opciones disponibles: el primero de ellos que incluye una fiambrera de 0,5 l; de 0,9 l; de 1,5 l y de 2,4 l. Y el segundo, una fiambrera de 0,4 l; de 0,8 l; de 1,4 l y de 2,3 l. La firma alemana los ofrece en 3 colores diferentes: azul, rosa y rojo.

La realidad es que tus largas jornadas de trabajo ya no serán una excusa para comer "como en casa".

