Aldi revienta el mercado con sus nuevos pijamas de franela para invierno: en 5 modelos por 11,99 euros

No hay nada como dormir bien, y para ello es necesario un buen colchón, una almohada al gusto, buena ventilación, y como no, un pijama apropiado. Por ello, todos los supermercados están preparando su catálogo con prendas para estar por casa de manera cómoda y abrigada. Por ejemplo Carrefour ofrece unas zapatillas de estar por casa por menos de 3 euros y una batamanta muy suave para no pasar frío en el sofá. Esta semana el supermercado Aldi debuta con los nuevos pijamas de franela que cuestan tan solo 11,99 euros.

La colección está disponible en cinco modelos diferentes que tienen un diseño de lo más clásico: constan de un pantalón largo con estampado de cuadros o rayas y una camiseta de manga larga lisa en cuatro colores diferentes (rosa, azul, granate y gris), y por último un camisón de cuadros rosas.

Están elaboradas con materiales de alta calidad (100% algodón) que proporcionan suavidad, resistencia y durabilidad a la prenda. El conjunto entero que elijas solo cuesta 11,99 euros y se pueden comprar en un amplio abanico de tallas: desde la M hasta la XL.

Pijama de franela.

Gracias a la suavidad y comodidad que aporta, este pijama pasará a ser un esencial en tu día a día: desde cocinar, trabajar desde casa, ver la televisión y lo más importante, dormir sin pasar ni una pizca de frío.

