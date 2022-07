Disfruta de un verano más fresco con esta gama de frigoríficos eficientes

Combatir el calor con una bebida fría es siempre una buena idea. Para hacerlo sin salir de casa, lo más recomendable es contar con un frigorífico con el espacio suficiente para almacenar todo lo que necesitas y capaz de mantener una temperatura adecuada, sin el riesgo de que pierda mucho frío cada vez que abramos la puerta.

Hasta ahí todo tiene sentido, pero, ¿y si además el frigorífico se llenara durante un año de cerveza sin que tuviéramos que comprarla? Pues esto es posible gracias a la nueva promoción de LG. Si te haces con uno de sus frigoríficos antes del 31 de julio, la marca te regalará hasta 1 año de cerveza Mahou Cinco Estrellas para que disfrutes este verano.

Esta promoción se suma a las ventajas diarias que los frigoríficos LG que, además de tener en cuenta el diseño y la capacidad de estos electrodomésticos imprescindibles para almacenar nuestra compra, buscan, cada vez más, ser lo más eficientes posible. De esta manera, los usuarios podrán ahorrar energía y cuidar el medioambiente, una preocupación que está muy a la orden del día.

Este contexto es uno en los que destacan los frigoríficos de LG, entre los cuales podemos encontrar gamas con la clase de eficiencia energética máxima A que contribuyen positivamente a disminuir el consumo de electricidad. Con esta categoría se consigue un ahorro estimado de hasta 1.757€ en la factura de la luz, según indica LG en base a datos obtenidos de Youreko, una herramienta que calcula el ahorro energético de aparatos electrodomésticos. Al mismo tiempo, la ecotecnología de estos electrodomésticos también reduce la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera en hasta un 59%.

Estas son sus características más reseñables

Entre las funciones más destacadas que podemos encontrar en algunos de los frigoríficos de LG está la tecnología Door Cooling+™, que enfría un 32% más rápido que otros modelos a través de una cascada de aire uniforme que llega a todos los rincones y que proporciona aire frío adicional a la puerta. Tampoco pasa desapercibida su pared trasera interior Metal Fresh, con acabado Premium metalizado, que combinada con la tecnología Multi Air Flow y sus 9 salidas de aire, enfría los alimentos y las bebidas mucho más rápido.

Entre la gran variedad de productos que ofrece la marca, destaca la gama Combi de LG con una capacidad interior un 12% mayor que modelos anteriores y, los de la gama American Combi, que disponen de un 70% más de amplitud, ya que no cuentan con una pared separadora en su interior y se adaptan a las necesidades de almacenamiento gracias a sus baldas plegables y a sus cajones.

Frigorífico Combi Lifestyle

Siguiendo esta misma línea, resaltan también los electrodomésticos que incluyen el compresor Inverter, el encargado de mantener una temperatura uniforme con una oscilación máxima de 0,5ºC. Además, tiene 10 años de garantía en toda la gama de frigoríficos, excepto los modelos Centum System que cuentan con 20 años.

Y dado que todo frigorífico necesita un lugar diseñado para almacenar bebidas, LG también ha desarrollado el cajón multi-temperatura Fresh Converter “especial cervezas”, el cual se puede regular entre 2ºC y 3ºC en función del alimento o bebida que se quiera guardar. Teniendo en cuenta que, según un estudio realizado por la Asociación Cerveceros de España, los españoles prefieren consumir la cerveza a una temperatura de 2ºC, este cajón se convierte en el espacio perfecto para enfriarla.

Una nueva gama con puerta de cristal

Con el objetivo de reducir el consumo energético y la pérdida de frío un 41% cada vez que abrimos la puerta de nuestro frigorífico nace la nueva gama de frigoríficos Americanos Instaview Door in Door™. Por un lado destaca la puerta Instaview, que se ilumina al hacer toc-toc y permite ver todo lo que hay en el interior del frigorífico ahorrando energía y, por otro, la doble puerta Door in Door, con la que acceder cómodamente a tus caprichos reduciendo la pérdida de frío al no tener que abrirla por completo

Además de conservar la temperatura en su interior, gracias a esta función el frigorífico no tiene que hacer un esfuerzo extra a la hora de recuperar el frío que ha perdido, lo cual supone menos gasto de energía y, por lo tanto, un mayor ahorro.

Instaview Door in DoorTM

Con esta gama de frigoríficos los usuarios también podrán disfrutar de su exclusivo fabricador de hielo Craf Ice, que crea bolas con forma de esfera de 5 centímetros, un 90% más transparente y que, además, tarda más en derretirse. La mejor solución para disfrutar de bebidas frías durante más tiempo.

Gracias a sus innovaciones tecnológicas, la marca también ha incluido en los frigoríficos Americano Instaview Door in Door la exclusiva tecnología UV Nano de LG, que consigue esterilizar y eliminar el 99,99% de las bacterias que se puedan haber adherido en la boquilla del dispensador de agua. De esta manera se minimizan los riesgos de contaminación y se consigue un agua más fresca e higienizada. Una función que también se puede activar siempre que se necesite presionando un botón.

Los frigoríficos de esta gama también integran ThinQ 3.0, la última plataforma de Inteligencia Artificial de LG que permite que todos los electrodomésticos del hogar se puedan conectar entre sí vía wifi. Todo esto con el objetivo de optimizar y monitorizar el rendimiento de los electrodomésticos y así minimizar el consumo energético en cualquier momento.

Además de disfrutar de la avanzada tecnología de sus frigoríficos, LG también te ayuda a elegir el electrodoméstico más eficiente para tu hogar y que mejor se adapte a tus necesidades con su calculadora de ahorro energético. De esta manera podrás dar con el producto perfecto para ahorrar en tu factura de la luz y reducir la emisión de CO2.

Sigue los temas que te interesan