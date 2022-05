Toda la verdad sobre las freidoras de aire caliente: ¿de verdad son mejores y ahorras energía?

Las freidoras de aire caliente han llegado para quedarse. Esta alternativa a la freidora de toda la vida se ha convertido en uno de los productos favoritos de los consumidores para cocinar. Y es que, las airfryer son mucho más limpias y fáciles de mantener además de que son mucho más saludables al no contar con aceite. Sin embargo, no es todo oro lo que reluce, porque pese a que pensemos lo contrario, no se fríen los alimentos por lo que no se puede equiparar a una freidora de aceite al uso.

Este electrodoméstico funciona con aire caliente. De esta manera, cocina los alimentos con un proceso de cocción a través de su sistema de circulación de aire. Esto deriva en que el aparato sea casi más parecido a un horno que a las freidoras tradicionales.

Cuando se cocina con las airfryer hay una clara diferencia entre dos tipos de alimentos. Por un lado, cuando se cocinan alimentos que tienen su propia grasa se fríen gracias a ese aceite que desprenden al ser cocinado por encima de los 180 grados. Por eso, cuando queremos freír alimentos que no cuentan con su propia grasa, se aconseja untarlas previamente con un poco de aceite.

Freidora de aire caliente.

Cantidad de consumo

Realmente sí se podría decir que las freidoras de aire son uno de los aparatos que más reducen el consumo sobre todo a nivel eléctrico y a nivel económico. Y es que, como no necesitan aceite los consumidores no tienen que gastar en comprar grandes cantidades de aceite, como sucedía con las freidoras convencionales.

En cuanto al consumo eléctrico, la potencia del horno es mayor y además, el espacio a calentar es mucho más grande por lo que tardas más en cocinar. La freidora de aire, sin embargo, calienta un espacio mucho más reducido a una potencia muy alta, en torno a unos 1.500 vatios, por lo que es bastante más rápida.

Son saludables

Es cierto que varios expertos consideran que las freidoras de aire sí son bastante saludables principalmente porque no usan prácticamente aceite y, por lo tanto, las calorías que consumimos son menos.

Unas patatas cocinadas con freidoras de aire.

Además, otras ventajas de las freidoras de aire además del bajo consumo, la rapidez y que cuentan con bajas calorías, es la ausencia de olores. Los malos olores que se transmitían en las freidoras tradicionales inundaban la cocina y generaban un ambiente sucio.

Por eso, la conclusión es que, aunque las airfryer se parezcan más a un horno que a sus antecesoras, cuentan con numerosos beneficiosos.

