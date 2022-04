Los nuevos yogures que arrasan en Mercadona: recuperan el sabor de siempre sin engordar

Mercadona sigue innovando en la búsqueda de nuevos productos que mejoren la vida de los consumidores. Si en los últimos tiempos ya se está notando una apuesta por los productos saludables como el pan rústico de hogaza o la mostaza nutritiva ideal para comerla con patatas, salchichas o huevos, ahora han dado un paso más y lo han expandido al terreno de los lácteos.

Se trata de los nuevos yogures de Hacendado con alto contenido en proteínas. En un primer momento, este producto puede parecer que se trata de algo específico para entrenadores personales o personas muy enfocadas en el ejercicio, pero nada más lejos de la realidad. No en vano, los primeros yogures de este tipo que sacó Hacendado fueron los que tenían sabor a chocolate.

No están exentos de calorías, pero la textura -que recuerda a la del clásico mousse- y el hecho de casi no contener azúcares marcan la diferencia con respecto a los otros yogures sabor chocolate. No obstante, el beneficio extra radica en que estos yogures aportan una cantidad extra de proteínas muy difícil de encontrar en otros productos.

Yogures + proteínas Chocolate

Varios sabores

Estos yogures Hacendado, cuyo nombre es + Proteínas, difícilmente podrán decepcionar al consumidor, ya que los hay para todos los gustos. Más clásicos, como los naturales que recuerdan a los yogures griegos; o más especiales, como los que añaden un sabor a puré de mango y maracuyá.

En este último caso, por ejemplo, sí que contienen azúcares, aunque en una cantidad pequeña: 5,3 gramos por cada 100 de yogur. En lo que no fallan es en las grasas saturadas: absolutamente nada, 0%.

Yogur puré mango y maracuya

Cada yogur aporta una cantidad nada desdeñable de 10 gramos de vitaminas. Por otro lado, su ingrediente principal es la leche desnatada. Eso sí, las cantidades de mango y maracuyá son prácticamente testimoniales: 4,3% de la primera, 0,8% de la segunda. No es fruta, pero es un postre ideal tanto para después de las comidas como para preparar el entrenamiento, ya que sacia el hambre, aporta energía y no engorda tanto como los yogures que llevan más azúcares y grasas saturadas.

