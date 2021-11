El nuevo surtido de bombones de Mercadona que arrasa en ventas: el paquete cuesta 2,95 euros

Mercadona continúa con su apuesta de lanzar al mercado productos enfocados para todo tipo de personas. A pesar de contar con una amplia oferta de saludables productos, también, por qué no, comercia dulces para los más caprichosos. En este caso, la entidad ha comenzado a vender un surtido de bombones con tiramisú, tartas de nata y chocolates y dulce de leche que harán las delicias de los paladares más golosos.

Así, los clientes de Mercadona ya pueden llevarse a casa este surtido de 30 unidades y un peso de 350 gramos por 2,95 euros. Es decir, cada bombón cuesta poco menos de tres céntimos. Estos bombones han sido elaborados por la empresa Senzza, con la que la cadena dirigida por Juan Roig ha mantenido una estrecha y buena relación desde hace varios años.

En todo caso, este novedoso producto está revolucionando las redes por su precio y por la proximidad a las próximas fiestas de fin de año. "¡Es un capricho navideño!", exclama la usuaria Marta en el Instagram de las novedades de Mercadona. "Me encantan", añade John. No obstante, hay usuarios que destacan la cantidad de azúcar que contienen, por lo que no serían el productos más recomendables para las personas diabéticas, por ejemplo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MERCADONA NOVEDADES (@mercadona.novedades)

Por otro lado, cabe mencionar que la rotación de productos en Mercadona es algo habitual. Como también lo es encontrar algo en un súper y que no esté en otro, aunque sea de la misma cadena. Por eso quizás puede estar en su Mercadona o quizás aún no ha llegado. Este producto, por lo menos, ha sido visto en el de Guadalajara.

