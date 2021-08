El nuevo dulce de Mercadona con chocolate que "está muy bueno": cuesta 1,05 euros

Mercadona no para de innovar e introducir novedades en sus supermercados para gusto de sus consumidores. En los últimos tiempos, con un nuevo plato preparado de pasta, los spaghetti Neri; con un pan de hamburguesa; o con un friegasuelos que le quitan de las manos. Pero no podía faltar un dulce, algo para que los más golosos puedan picar en la playa o, si se tercia, para acabar con el síndrome postvacacional. Todo lo necesario para que la vuelta no sea tan amarga, de ahí que haya incluido en sus lineales unos palitos de galleta de chocolate.

El nuevo producto se llama Rolling Choc y responde a una descripción de lo más sencilla: palitos de galleta recubiertos de chocolate negro. Cuestan 1,05 euros y, de momento, entre los 'jefes' -como cariñosamente Juan Roig llama a sus clientes- la acogida ha sido inmejorable.

En la publicación que ha dado a conocer la novedad (Novedades de Mercadona), una cuenta no oficial de Instagram, los clientes no han dudado en hablar de las bondades del producto. "Está muy bueno", dice uno de ellos. "Buenísimo", añade otro. Y, quizás el más experto, sale por otros derroteros. "Se parecen a los Mikado". Y no es, sin lugar a dudas, mala referencia.

Hay también otros clientes que le piden a la cadena de supermercados valencianos liderada por Juan Roig algunos productos sin azúcares, sin gluten... Pero también los hay. No este producto, en concreto, pero Mercadona siempre se ha caracterizado por responder a las necesidades de las minorías: intolerantes a la lactosa, alérgicos al gluten...

En fin, sólo queda disfrutarlo. Si vuelven de vacaciones, no es una mala idea. Uno puede ahogar las penas así. Porque, a fin de cuentas, a quién no le amarga un dulce... Pues eso.

