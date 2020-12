Prepara tu menú de Navidad con 5 recetas exclusivas de Raquel Carmona

Si aún no tienes claro cuál va a ser tu menú de Navidad para este 2020, no te pierdas las 5 recetas exclusivas elaboradas por la influencer Raquel Carmona que conquistarán el paladar de todos los comensales. El menú que ofrece es completo y variado, y en él encontrarás desde la bebida que va a acompañar tu comida hasta el delicioso postre que no puede faltar estas fechas tan señaladas.

Para cada una de las recetas te recomendamos utilizar algunos productos Gourmet de El Corte Inglés, que serán imprescindibles para aportar ese sabor esencial a la comida. Los podrás encontrar en la página web de El Corte Inglés y en su App, así tendrás la oportunidad de seguir buscando aquello que necesitas con mayor comodidad. Además, con la compra online recibirás tu compra en 48 horas o el mismo día. Por otro lado, si decides devolver alguno de los productos, El Corte Inglés ha ampliado el período de devolución hasta el 15 de enero. ¡No te pierdas nuestras recomendaciones y disfruta de las fiestas con estos productos y recetas que conquistarán tu paladar!

Sangría especial de Navidad

Sangría

Preparar una deliciosa sangría es muy sencillo. Para empezar, hay que poner una cacerola amplia al fuego y verter el Rioja, la sidra, el brandy, la miel, la canela, el anís estrellado y, en una bolsita de muselina o gasa meter los clavos de olor; y calentar a fuego bajo durante 20 minutos. Después, sacar la bolsita con los clavos de olor, dejar enfriar y meter en el frigorífico hasta antes de servirla. Para la fruta, lo recomendable es lavarla con cuidado, cortar la manzana en láminas y trocear el resto de las piezas. Media hora antes de servir la sangría, debemos meter las piezas de fruta para que aporten el sabor que necesita. A continuación, te presentamos algunos productos imprescindibles para la elaboración de esta receta:

Miel de castaño biológica Club del Gourmet

Miel de castaño

Vino tinto Gonzaga

Vino tinto

Anís estrellado Badiana Onena

Anís estrellado Badiana Onena

Blinis con mousse de aguacate y salmón

Blinis

Esta receta es perfecta para picar antes de la comida. El primer paso es preparar la masa de los Blinis. Para ello para ello separamos las claras de las yemas y en un cazo calentamos la leche sin que llegue a hervir, añadimos la levadura y removemos hasta disolver. Retiramos del fuego e incorporamos a la leche la nata y las yemas mezclando todo bien.

En un bol amplio metemos la mezcla e incorporamos lentamente la harina previamente aderezada con sal. Removemos hasta conseguir una masa lisa y sin grumos. A continuación, dejamos reposar hasta que comiencen a salir burbujas. Después, montamos las claras y las añadimos a la masa con movimientos envolventes. Seguidamente, calentamos una sartén engrasada con mantequilla y vertemos la masa con ayuda de una cuchara, creando pequeños círculos. Dejamos cocinar hasta que estén dorados por ambos lados.

Para hacer la mousse de aguacate, partimos los aguacates por la mitad y sacamos la pulpa con ayuda de una cuchara. En una batidora metemos la pulpa de los aguacates junto con la nata, el queso, sal, pimienta rosa molida y el zumo de limón. Lo dejamos unos minutos hasta conseguir una textura esponjosa. Después, guardamos la mezcla en una manga pastelera y dejamos enfriar media hora.

Finalmente, colocamos los blinis una bandeja, repartimos la mousse de aguacate por encima con la manga pastelera, colocamos el salmón ahumado, las huevas de salmón y unas hojitas de tomillo fresco, en este mismo orden. Para elaborar esta receta, no te pierdas el producto estrella que te recomendamos:

Pimienta rosa Onena

Pimienta rosa

Sopa de pescado

Sopa de pescado

El primer paso para la sopa de pescado es limpiar bien los langostinos y guardarlos en el frigorífico para su posterior uso. Para el fumet ponemos una cacerola al fuego con agua y hervimos las cáscaras de los langostinos, bajamos el fuego y dejamos que vayan soltando el jugo. Por otro lado, lavamos los mejillones con abundante agua fría, los limpiamos bien y colocamos en una cacerola al fuego hasta que se abran. Después retiramos el molusco de la cáscara y lo guardamos.

Por otro lado, en una cacerola amplia ponemos el aceite de oliva y calentamos, agregamos la cebolla troceada, los ajos picados y sofreímos hasta ablandar y conseguir un color dorado. Añadimos el pimentón, la sal, las hojas de laurel, el hinojo en polvo, rehogamos un minuto, echamos el vino y dejamos que se evapore el alcohol. Seguidamente, incorporamos el tomate natural troceado y dejamos sofreír hasta que reduzca el jugo y comience a espesar. Incorporamos el agua, un puñado de perejil fresco picado, las raspas del rape, la merluza (limpia y troceada) y cocinamos a fuego medio durante 10-12 minutos.

Después, sacamos la raspa del rape y la merluza, retiramos las espinas, piel y reservamos la carne. Añadimos el rape y el calamar troceados, dos o tres minutos después los langostinos y pasados dos minutos los mejillones. Por último, agregamos al caldo la merluza desmenuzada y dejamos reposar con el calor de la cocina. Antes de servir, lo decoramos con perejil fresco. Para la elaboración de esta receta te recomendamos estos dos productos:

Tomate entero pelado ecológico El Navarrico

Tomate

Aceite de oliva virgen extra Picual Club del Gourmet

Aceite de Oliva

Pavo asado relleno de manzana

Pavo asado

Pasamos al plato principal. Para su elaboración debemos limpiar bien el pavo por dentro y por fuera, secándolo con un papel para que no esté húmedo; después salpimentamos. En un mortero machacamos las hojas de laurel, tomillo y romero y los mezclamos con 100g de mantequilla. En un cazo ponemos el resto de mantequilla, el vermouth y calentamos hasta que la mantequilla se derrita.

Por otro lado, descorazonamos las manzanas y las troceamos. También pelamos y troceamos las cebollas. Después ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva en una sartén, calentamos y añadimos la cebolla y la manzana, rehogamos unos minutos hasta que se queden blandas. Ponemos también las castañas y dos cucharadas de almíbar, cocinamos unos minutos y dejamos enfriar.

Cogemos el pavo y lo colocamos en una bandeja de horno con rejilla. Separamos suavemente la piel y frotamos con la mezcla de mantequilla y aromáticas. Lo rellenamos con el relleno que hemos preparado, dejando siempre un espacio libre para que pueda hornearse bien. Si sobra algo de relleno puedes llenar también la cavidad de cuello. Después atamos con hilo de cocina las patas del pavo para que se mantenga el relleno, sin apretar demasiado.

Seguidamente, añadimos la mantequilla y el vermouth con una brocha y llenamos la bandeja con dos vasos de agua. Horneamos el pavo a 200º, después de haber precalentado el horno durante media hora. Volvemos a añadir la mezcla de mantequilla y bajamos la temperatura a 180º. Horneamos durante 2 horas o 2 horas y media aproximadamente, pintando el pavo con mantequilla y vermouth cada media hora. Una vez listo sacamos, recogemos los jugos de la bandeja y servimos junto al pavo. Te recomendamos preparar esta receta con este producto:

Castañas en almíbar Club del Gourmet

Castañas den Almíbar

Aceite de oliva virgen extra Finca la Montilla coupage

Aceite de oliva

Cake de Navidad

Cake de Navidad

Para la elaboración del postre debemos precalentar el horno a 180º. En un bol ponemos los frutos secos con Pedro Ximénez previamente templado, removemos para mezclar y dejamos macerar. En otro bol tamizamos la harina junto con la levadura y las especias. Después añadimos la mantequilla pomada, el azúcar, los huevos, la nata y una ralladura de naranja y mezclamos con varillas eléctricas hasta que quede esponjoso.

Luego incorporamos los frutos secos macerados, las cerezas y el sirope de jengibre y mezclamos todo con una espátula hasta que se integre bien en la masa. Una vez preparada la masa, precalentamos el horno y engrasamos el molde para que no se quede pegado. Horneamos durante 1 hora aproximadamente, controlando la cocción pinchando con una aguja. Una vez listo, decoramos con azúcar glas y frutos rojos. Añade estos productos que te presentamos a continuación para un resultado perfecto.

Almendra Marcona con sal Club del Gourmet

Almendra con sal

Sirope de jengibre ecológico The Ginger Party