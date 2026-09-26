El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno.jpg Europa Press

El Gobierno marca las normas: los trabajadores, a partir de 2027, deberán cotizar 38 años y 6 meses para jubilarse a los 65

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Las claves Generado con IA A partir de 2027, será necesario haber cotizado 38 años y 6 meses para jubilarse a los 65 años en España. Quienes no alcancen ese periodo de cotización solo podrán jubilarse a los 67 años si cumplen el resto de requisitos. Esta medida forma parte de la reforma de las pensiones de 2011, que establece un aumento gradual de la edad de jubilación y los años cotizados. En enero de 2026, la Seguridad Social pagó 6,7 millones de pensiones de jubilación sobre un total de más de 10,4 millones de pensiones contributivas.

La jubilación es una de las decisiones que más condicionan la vida de los trabajadores.

De esta forma, saber cuándo podrán dejar de trabajar y qué requisitos deberán cumplir resulta fundamental para planificar el futuro.

En España, la edad para acceder a la pensión ordinaria depende de los años cotizados a lo largo de la vida laboral, un sistema que continúa adaptándose a los cambios previstos en la reforma de las pensiones.

A partir de 2027, quienes quieran jubilarse a los 65 años deberán acreditar un mínimo de 38 años y 6 meses de cotización.

Se trata de uno de los cambios contemplados en el calendario progresivo que establece la normativa, que también fija una edad ordinaria de jubilación de 67 años para quienes no alcancen ese periodo.

Los requisitos para jubilarse

La reforma de las pensiones aprobada en 2011 estableció un aumento gradual de la edad ordinaria de jubilación, así como de los años cotizados necesarios para retirarse a los 65 años.

Este calendario culminará en 2027, cuando se alcanzarán los requisitos definitivos.

De esta manera, los trabajadores que hayan cotizado 38 años y 6 meses o más podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años.

En cambio, quienes no lleguen a ese periodo tendrán que esperar hasta cumplir los 67 años para jubilarse, siempre que reúnan el resto de condiciones exigidas para cobrar la pensión contributiva.

La duración de la vida laboral

La duración de las carreras profesionales también ayuda a entender el alcance de esta modificación.

Según los datos de Eurostat, la vida laboral estimada de quienes se incorporaron al mercado de trabajo en España en 2025 fue de 36,8 años.

Esta cifra se refiere al tiempo que se espera que una persona permanezca activa en el mercado laboral, no necesariamente a los años que acabará cotizando a la Seguridad Social.

Por ello, alcanzar los 38 años y 6 meses de cotización dependerá de cada trabajador. Los periodos de desempleo, las interrupciones de la actividad profesional y la edad a la que se accede al primer empleo pueden influir en la duración de la carrera de cotización.

Millones de pensiones

El impacto de estos requisitos se enmarca en un sistema que atiende a millones de personas. En enero de 2026, la Seguridad Social abonó 6,7 millones de pensiones de jubilación, dentro de un total de más de 10,4 millones de pensiones contributivas.

Esta cifra corresponde al número de prestaciones abonadas, no al de personas jubiladas, ya que un mismo beneficiario puede percibir más de una pensión. Aun así, permite dimensionar la importancia de las condiciones que regulan el acceso a esta prestación.

La reforma de 2011 estableció un calendario progresivo que culminará en 2027. A partir de entonces, la edad de jubilación ordinaria y el periodo de cotización exigido quedarán fijados conforme a los requisitos previstos en la normativa.