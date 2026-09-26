Carlos, albañil español en Australia: “Trabajo de 6:30 a las 15 horas y mi salario es de 3.600 euros al mes”

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Las claves Generado con IA Carlos Fradejas, albañil español en Australia, gana 3.600 euros al mes trabajando de 6:30 a 15:00, más horas extra. Las horas extra en Australia se pagan mejor: de 15:00 a 17:00 recibe 45,60 dólares la hora y después 58,60 dólares. Carlos destaca que el trabajo es sencillo y bien pagado, y que las horas extra permiten cubrir alquiler, comida y ahorrar. El salario medio en la construcción australiana ronda los 7.300 dólares mensuales, siendo más alto en grandes ciudades.

Al no conseguir trabajo en España, muchas personas deciden dar el salto a otros países en busca de mejores oportunidades. Otra circunstancia que les obliga a emigrar es que, lo que encuentran aquí, son trabajos precarios. Y hay un tercer motivo: la falta de cualificación les cierra las puertas.

En la mayoría de las ocasiones, suelen buscar destinos cercanos a España. De ahí que Europa sea el destino favorito. Aunque los hay más 'arriesgados' y optan por Estados Unidos, o por irse al otro extremo del mundo, como puede ser Australia.

Este último fue el paso que dio Carlos Fradejas, un malagueño que optó por marcharse a las antípodas. “Mi nómina es de 3.600 euros al mes y me quitan un 23% de impuestos”, afirma en un vídeo volcado en TikTok.

Horario

¿Por qué un salto tan grande? Porque, en España, no lograba un trabajo remunerado con las condiciones salariales suficientes. Es decir, que los sueldos precarios le empujaron a irse al extranjero.

¿Y cuál es su horario laboral en su trabajo como peón? De 6:30 horas de la mañana hasta las 15 horas de la tarde. Y, a partir de esta hora, es cuando su nómina empieza a subir como la espuma. Porque, a partir de entonces, realiza horas extra.

“Siempre intentamos llegar hasta las 5-6 de la tarde todos los días”, comenta en TikTok. “Las horas extra te lo hacen todo. Con las horas extra pagas el alquiler y la comida, y lo demás es para ahorrarlo”.

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿A cómo se pagan dichas horas extra? Pues, a partir de las 15 horas, hasta las 17 horas, les pagan a 45,60 dólares la hora. En su horario normal, cada hora se paga a 33 dólares. Una diferencia, por tanto, más que notable.

Pero es que, a partir de las 17 horas, esa cantidad sube todavía más: hasta los 58,60 dólares. “No me importa echar horas extra. Las pueden hacer quienes quieran”, concreta.

Además, cuenta con otro punto a su favor. Y es que los australianos no son 'amigos' de hacer dichas horas extra, por lo que suelen acabar su jornada a las 15 horas. “Pero en este país se valora trabajar duro”, añade con rotundidad.

“Imagínate”, prosigue. “Echando una jornada de 48 horas puedes ganar unos 1.800 dólares a la semana que, después de impuestos, a mí me quitan un 28%, se te quedan en unos 1.400 dólares. Al cambio son unos 900 euros a la semana. Al final, unos 3.600 euros al mes”.

¿Demasiado trabajo y peligroso? Por sus palabras, la respuesta es que no: “Es un trabajo fácil, sencillo. Eres ayudante o peón de albañil. Y hacemos de todo, como limpiar, poner hierro, desmontar. Está muy bien pagado. La verdad, es lo mejor que he hecho”.

Porque, anteriormente, había trabajado en la hostelería en Australia. Y la relación entre las horas trabajadas y el salario conseguido no le compensaba, por lo que decidió cambiar de oficio.

Recordemos que, en Australia, el salario medio en el sector de la construcción está alrededor de los 7.300 dólares mensuales, algo más de 88.000 dólares anuales. Los peones suelen cobrar entre 30 y 35 dólares la hora.

Eso sí, los sueldos no son homogéneos en todo el país: varían según la zona donde se trabaje, siendo más elevados en las grandes ciudades como Sídney o Melbourne.