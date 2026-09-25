Patricia, empresaria española en Suiza: “No hace falta reinventarse, sólo mover tu talento donde pagan más”

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Las claves Generado con IA Patricia, una empresaria española en Suiza, recomienda trasladar el talento a lugares donde se pague mejor en vez de reinventarse profesionalmente. Patricia y su pareja ayudan a otros emigrantes en Suiza mediante acompañamiento guiado y personalizado para encontrar empleo. Los sectores con más oportunidades laborales en Suiza son construcción y obra pública, industria y producción técnica, salud y medicina, informática y telecomunicaciones, y comercial-ventas. Para acceder a estos empleos es fundamental dominar el idioma local (alemán, francés o italiano), o el inglés en sectores tecnológicos.

Suiza es uno de los países de Europa más interesantes para muchos migrantes que buscan nuevos destinos donde asentarse en busca de oportunidades laborales y mejores salarios que los que cobran en sus países de origen.

Sin embargo, son muchas las dudas que les pueden surgir a la hora de dar el salto. Una de ellas tiene que ver con los sectores en los que más oportunidades de trabajo hay.

Patricia, española que lleva más de una década en Suiza, ha compartido en redes sociales cuáles son los sectores con más oportunidades de encontrar empleo. Y, para los más reacios o miedosos, les aconseja lo siguiente: “No hace falta reinventarse, sólo mover tu talento donde pagan más”.

Oportunidades

Patricia y su pareja Jonathan llevan más de 13 años en Suiza. Y han creado una empresa que se dedica a ayudar a aquellas personas que optan por cambiar de país.

Lo hacen de la siguiente manera: “Ofrecemos un acompañamiento guiado y personalizado”, dicen en redes sociales.

¿Qué sectores son los que ofrecen más oportunidades de trabajo en la actualidad? Para responder la pregunta, Patricia ‘echa mano’ de un portal de empleo oficial. Y realiza su particular cuenta atrás.

Así, en el puesto número cinco aparece el sector comercial y de ventas. En conjunto acumula más de 3.600 ofertas.

Eso sí, quienes opten por trabajar en este campo hay un requisito indispensable: dominar el idioma local. Y en Suiza, según la región, ‘mandan’ el alemán, el francés y el italiano.

El cuarto lugar es para el área de informática y telecomunicaciones, con más de 4.000 empleos. En este caso, sí es indispensable dominar el inglés. Y llegamos al podio de las profesiones más demandadas.

La medalla de bronce es para el sector de la salud y medicina (más de 6.000 ofertas laborales). La plata es para la industria y producción técnica (más de 9.200 vacantes). Y el oro para la construcción y la obra pública (más de 9.300 ofertas).

“Suiza está en obras todo el año, incluso ahora que vamos para el invierno”, subraya Patricia.

¿Y dónde es más difícil encontrar empleo? En el otro lado de la balanza, las ofertas son bastante inferiores en aquellas actividades relacionadas con la belleza, la seguridad y el comercio minorista.