Ya ha entrado en vigor: las familias con rentas bajas pueden solicitar una ayuda de hasta 1.380 euros al año

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Las claves Generado con IA Las familias con rentas bajas pueden solicitar el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que ofrece hasta 1.380 euros al año por hijo menor de 3 años. El CAPI está integrado en el sistema del Ingreso Mínimo Vital, pero no es necesario ser beneficiario del IMV para acceder a esta ayuda. La cuantía de la ayuda varía según la edad del menor: 115 euros al mes (menores de 3 años), 80,50 euros (de 3 a 6 años) y 57,50 euros (de 6 a 18 años). Para acceder al complemento, los ingresos familiares no pueden superar el 300% de la renta garantizada ni el patrimonio el 150% del límite del IMV, excluyendo la vivienda habitual.

Un año más, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las medidas que configuran la política social y económica de España.

En un contexto marcado por la persistencia de la inflación y las dificultades que afrontan numerosos hogares, las ayudas públicas mantienen su papel como una de las principales herramientas para aliviar la situación de las familias con menos recursos.

Entre las medidas de protección social, la atención a los hogares con menores continúa siendo una de las prioridades, especialmente cuando sus ingresos no son suficientes para hacer frente al coste de la crianza.

En este escenario se mantiene el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación dirigida a reforzar los ingresos de las familias y combatir la pobreza infantil.

El complemento está integrado en el sistema del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y comenzó a aplicarse como una de las principales novedades de la reforma de esta prestación, que entró en vigor en febrero de 2022.

Sin embargo, no es necesario ser beneficiario del IMV para poder recibirlo. Las familias con ingresos reducidos también pueden acceder al CAPI siempre que cumplan los requisitos específicos establecidos por la Seguridad Social.

La cantidad que recibe cada hogar depende de la edad de los menores. Para determinar el importe correspondiente, se tiene en cuenta la edad que tenga cada hijo a 1 de enero de 2026. Existen tres tramos:

Menores de 3 años: 115 euros al mes, hasta 1.380 euros al año por cada hijo.

115 euros al mes, hasta 1.380 euros al año por cada hijo. De 3 a 6 años: 80,50 euros mensuales, lo que supone 966 euros anuales.

80,50 euros mensuales, lo que supone 966 euros anuales. De 6 a 18 años: 57,50 euros al mes, hasta 690 euros al año.

Para acceder al complemento es necesario cumplir determinados límites de ingresos y patrimonio. En concreto, los ingresos anuales de la unidad familiar no pueden superar el 300% de la renta garantizada correspondiente al tipo de hogar.

Además, el patrimonio neto debe situarse por debajo del 150% del límite establecido para el IMV, sin contar el valor de la vivienda habitual.

Cómo solicitar el complemento

La solicitud puede tramitarse a través de la Seguridad Social, tanto por internet como de forma presencial. Entre la documentación que puede ser necesaria figuran el DNI o NIE, el libro de familia y el certificado de empadronamiento.

En determinados casos, el CAPI se reconoce automáticamente junto con el IMV. También puede concederse de oficio a quienes ya reciben determinadas prestaciones por hijo a cargo cuando cumplen las condiciones exigidas.

El derecho a solicitarlo se genera desde el nacimiento del menor o desde el momento en que la familia reúne los requisitos, con un plazo de tres meses para presentar la solicitud. El importe se abona mensualmente mediante transferencia bancaria.