Cristian, sobre la falta de peones en la construcción: “De los últimos 10 que contraté, me quedé con uno”

Cristian, albañil, en el momento de la entrevista. Captura YouTube

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Las claves Generado con IA El sector de la construcción sufre una fuerte falta de mano de obra, necesitando 700.000 trabajadores según la CNC. Cristian, albañil y empresario, afirma que de los últimos 10 peones contratados solo uno ha cumplido con las expectativas. El salario base de un peón ronda los 1.800 euros al mes, pero Cristian considera que un profesional debería ganar al menos 2.800 euros. Critica la escasa diferencia salarial entre peones y oficiales, lo que provoca desmotivación entre los más experimentados.

El sector de la construcción es uno de los que más está sufriendo la falta de mano de obra. Dicho de otra manera, el relevo generacional no se está produciendo. De ahí que se necesiten 700.000 personas, según datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Una de las personas que está viviendo en primera persona esta falta de mano de obra es Cristian, un albañil que fundó su propia empresa junto a su esposa Anabel. Así lo ha relatado en el pódcast ‘Sector oficios’.

“He tenido peones que pasan de todo”, afirma. “De los últimos 10 que contraté, me quedé con uno”. Dicho de otra manera, encontrar un peón que sea bueno es como buscar una aguja en un pajar.

Diferencia salarial

Otro de los problemas que enumeró Cristian es el relativo a los salarios. Y ahí tampoco se mordió la lengua.

El salario base, según convenio, está en los 1.800 euros limpios al mes. Si se suman las horas extra, pueden llegar a los 2.400 euros mensuales. “Entre las horas extra y demás, intentamos que lleguen a los 2.400 euros", sostiene.

Con todo, se le hace poco, porque desde su punto de vista “un verdadero profesional debería estar cobrando 2.800 euros al mes”.

¿Se ha propuesto contratar autónomos? A veces lo ha hecho, aunque no es del todo de su agrado.

“Un autónomo es más rentable porque cobra por metro cuadrado trabajado”, apunta. Es decir, entre 14 y 16 euros el metro cuadrado. “Y sólo necesitas la factura con IVA”.

¿Inconveniente? Pues que el trabajador no acabe yendo cuando se le necesita. “Con el servicio que ofrecemos, necesitamos a alguien en plantilla. Así que tengo mi equipo fijo y, si surge algo puntual, contrato a un autónomo", matiza.

Lo que tampoco le gusta a Cristian es la escasa diferencia entre lo que cobra un peón y un oficial.

“Lo que no puedo permitir es que un oficial en nómina esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre 1.500 euros, casi 1.600 euros. Sólo 100 euros de diferencia. ¿Qué pasa entonces? Que el oficial se quema”, indica el albañil.

Y añade: “El oficial está con todo el trabajo en la espalda pendiente de sacar la faena para que el cliente esté contento, y el peón mientras está con el móvil”.

¿Cómo busca personal? Pues su método más fiable es el boca a oreja. “Empezamos buscando gente en una página web y fue un fracaso”, concluye.