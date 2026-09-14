Un albañil español en Suiza: “Si trabajas a través de una ETT, el sueldo incluye las vacaciones y la paga extra”

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Las claves Generado con IA Rafael Cubero, albañil español en Suiza, explica que trabajar a través de una ETT implica que el sueldo ya incluye vacaciones y paga extra. Las agencias de trabajo temporal (ETT) son el método más habitual para conseguir empleo en Suiza, aunque tienen ventajas e inconvenientes. Los contratos a través de ETT ofrecen diferentes periodos de preaviso para el despido según la duración y, normalmente, no incluyen dietas para temporeros. Para los novatos, es importante revisar el contrato inicial, ya que si es de hasta tres meses no es necesario permiso de residencia ni seguro médico privado obligatorio.

Suiza es un país muy atractivo para trabajar por motivos como sus elevados salarios. Hablamos de una de las economías con más músculo del mundo ya que ocupa la 'medalla de bronce' en cuanto a PIB per cápita: entre 110.000 y 115.000 dólares por habitante.

Rafael Cubero, un cordobés que inició su particular aventura como albañil hace ya 12 años allí, relata a través de las redes sociales cómo es el mercado laboral en Suiza.

“Si trabajas a través de una ETT, el sueldo incluye las vacaciones y la paga extra”, afirma en un vídeo publicado en YouTube. En el mismo, explica paso a paso cómo funcionan allí las agencias de trabajo temporal (ETT).

Cosas buenas y malas

Rafael Cubero explica cómo este tipo de agencias son la fórmula más habitual de encontrar empleo en Suiza, pero advierte: “Como todo en la vida, las ETT tienen sus cosas buenas y sus cosas malas”.

La razón de que así sea es que, como indica, "es una de las formas que tiene la empresa de probar a los trabajadores. Así se quitan líos de cabeza".

Además, también explica todo lo relacionado con el despido. En concreto, si se trabaja de uno a 3 meses son de 2 días; de 3 a 6 meses, son de 7 días; y, a partir de 6 meses, suelen ser de un mes. Eso sí, “a no ser que ponga lo contrario en el contrato”.

“A priori", prosigue, "puedes pensar que los salarios son más altos pero al final hay que mirar el cómputo anual ya que si tú trabajas a través de una ETT tienes incluidas vacaciones y parte proporcional de la paga extra”.

Y deja muy claro que, “en muchas empresas, lo que son las dietas no se les pagan a los temporeros, sólo a los que están fijos”.

¿Son todas las ETT iguales? Depende de las ciudades. Porque quienes quieran trabajar allá, lo primero que deben hacer las personas interesadas es definir la ciudad donde se quiere trabajar. Porque, como remarca, no es que haya ni una ni dos, sino que “hay miles”.

Novatos

Para los novatos, aconseja leer con detenimiento el primer contrato que se les haga. Porque si es de un máximo de tres meses, no es necesario hacer el permiso de residencia. Tampoco el seguro médico privado obligatorio.

“En la mayoría de los casos con un contrato a través de una agencia de trabajo temporal te van a dar el permiso de residencia L que es válido, como norma general, de 3 meses a 1 año”, remarca.

En su caso, lleva más de cinco años como temporero. Y su situación ha cambiado bastante desde el primer día, entre otras razones, porque ya domina los idiomas oficiales del país, lo que hace que sea “una persona muy buscada por las empresas”. Dicho de otra manera, “yo les digo dónde quiero trabajar”.

Situación que no sucede con quienes no tienen una profesión definida al aterrizar en el país, lo que les obligará a dejar el currículum en varias ETT.