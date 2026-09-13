Una trabajadora cubana en España: "Empecé de camarera para pagar el alquiler, ahora soy doctora y gano más de 3.000 €"

Elis Pedraza, una doctora cubana que emigró a España para ejercer en la medicina estética. YouTube - Tian Velez.

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Las claves Generado con IA Elis Pedraza, médica cubana en España, comenzó trabajando como camarera mientras esperaba la homologación de su título y ahora ejerce como doctora estética. El salario inicial en medicina estética ronda los 3.000 euros mensuales, pero con experiencia puede superar los 5.000 euros, según explica Elis. Existen diferencias notables en las condiciones laborales y salariales entre la medicina estética y otras especialidades médicas en España. Elis destaca el cambio en su calidad de vida al emigrar de Cuba, especialmente por la facilidad de acceso a bienes básicos y al consumo en España.

España tiene una comunidad importante de migrantes cubanos. Muchos se trasladan al otro lado del Atlántico en busca de una vida mejor. Este es el caso de Elis Pedraza, una joven que tras estudiar la carrera de medicina dejó su vida en Cuba para mejorar su estatus.

En una entrevista para el canal de YouTube de Tian Valez, explica que mientras esperaba la homologación de sus títulos y se especializaba en medicina estética, trabajó como camarera para no depender de su familia: "Al principio fue complicado, no pensé que lo fuera a ser tanto".

Sin embargo, ahora ya ejerce como doctora estética: "El rango salarial es de mínimo unos 3.000 euros, sobre todo al principio". No obstante, destaca que la cifra sube mucho más con algo de experiencia: "En promedio, casi todo el mundo cobra 5.000 euros al mes".

¿Cuánto cobra un médico estético?

Aunque no existe una cifra oficial específica para saber cuánto cobra de media un médico estético en España, sí podemos fijarnos en los datos generales. Un doctor o doctora cobra de media unos 54.200 euros brutos anuales, según el Informe de Tendencias Salariales de Randstad.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el informe salarial de Infojobs de 2025 apuntan a que un médico privado tiene un salario bruto medio de 65.000 euros al año. Esto representa más de 10.000 euros anuales para los profesionales del sector privado.

De hecho, Elis destaca la diferencia de condiciones laborales que ha notado entre la medicina estética y otras especialidades: "El resto de las especialidades están muy mal pagadas".

"Para poder cobrar 5.000 euros como especialista tienes que trabajar mucho, prácticamente salir de un hospital haciendo la guardia para entrar en otro, es muy agotador", apunta.

Las diferencias entre Cuba y España

En España viven más de 287.000 migrantes cubanos, tal como reflejan los datos del INE. A menudo, los choques culturales pueden sorprender tanto para mal como para bien.

En esta línea, Elis destaca la accesibilidad en España para comprar ropa o maquillaje: "Cosas básicas que a lo mejor para mí era impensable hacerlo en Cuba, se me hacían mucho más asequibles incluso con un trabajo de camarera".

"En Cuba la ropa que tenemos es la que heredas de alguien o que compras en el mercado negro", expone.

"A lo mejor no es tu talla ni son tus gustos; no puedes elegir, te tienes que vestir con lo que te regalan", añade.

El otro aspecto que más le chocó fue la comida rápida: "Es muy extraño que un cubano adelgace cuando llega a España, aquí hay comida basura que no tienes en Cuba".

"La medicina estética me ha cambiado la vida tanto en el aspecto personal, como en el familiar y también en el económico está muy bien pagado", concluye.