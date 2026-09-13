Un experto en transporte: "Muchos camioneros ganan 3.200 € al mes, pero solo ven a sus familias cada 8 días"

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Las claves Generado con IA Los camioneros internacionales pueden ganar entre 3.000 y 3.300 euros al mes, casi tres veces el salario mínimo. El alto salario va acompañado de largas jornadas al volante y prolongados periodos lejos de casa, llegando a estar hasta ocho días sin ver a sus familias. Las rutas internacionales obligan a recorrer miles de kilómetros semanales, con tiempos de carga y descarga que pueden retrasar el regreso al hogar. El coste personal para los camioneros es elevado, afectando a su vida familiar y emocional, a pesar de la estabilidad laboral y la alta demanda del sector.

Ser camionero es una profesión marcada por las largas jornadas al volante, los trayectos internacionales y los periodos lejos de casa.

Las condiciones de trabajo, unidas a la escasez de profesionales que atraviesa el sector, han contribuido a elevar los salarios de un oficio esencial para mantener en funcionamiento la economía española.

El transporte por carretera es responsable de mover buena parte de las mercancías que circulan por España y Europa. Detrás de cada trayecto se encuentran miles de conductores que afrontan largas horas en carretera, presión por cumplir los plazos y descansos que deben realizar lejos de sus hogares.

La situación fue analizada por Ricardo Lucientes, consultor y experto en logística y transporte, en el podcast Tecnologizarse o Morir, de Ferreira Dapía. Según explicó, la remuneración puede resultar atractiva, aunque está directamente relacionada con las condiciones que exige.

"Un conductor internacional gana unos 3.000 o 3.300 euros al mes. Es un salario casi tres veces el salario mínimo", señalaba Lucientes.

Las condiciones laborales sobre la carretera

El problema aparece al analizar cómo se consigue ese sueldo. Las rutas nacionales e internacionales pueden obligar a los conductores a recorrer miles de kilómetros cada semana y pasar varios días sin regresar a sus hogares.

"Un tío en nacional puede hacer unos 3.500 km a la semana", apuntaba el experto. "El máximo de conducción que puede hacer al día son 750 km. Imagínate que sale el domingo con destino a Alemania. Pongamos que a Múnich, va a descargar el miércoles".

Eso sí, la duración del viaje no depende únicamente de las horas de conducción. Los tiempos de carga y descarga también pueden retrasar el regreso.

"Si tiene suerte, carga el miércoles, pero puede ser que cargue el jueves", indicaba Lucientes. "Bueno, pues el sábado seguramente va a estar en Francia. Con lo cual, ¿a su casa cuándo va a llegar?", explicaba.

En ese escenario, el conductor puede permanecer entre seis y ocho días fuera de casa: "Hará la pausa de 24 horas fuera de casa, a lo mejor llega lunes por la tarde, son 6, 7, 8 días fuera de su casa".

La diferencia con los conductores que realizan rutas locales es considerable. Quienes trabajan cerca de su domicilio pueden terminar su jornada y dormir en casa, además de pasar los fines de semana con sus familias.

Lucientes también puso el foco en el impacto personal de estas ausencias. Durante sus formaciones muestra vídeos en los que refleja cómo los hijos viven la ausencia de sus padres camioneros.

"El día de su cumpleaños su padre no está", relataba. "Eso a ver cómo lo gestionas. Luego al final es cierto, no empatizamos".

Así, detrás de un salario que pueda superar los 3.000 euros mensuales existe un coste personal difícil de cuantificar. La estabilidad y la demanda de conductores conviven con la soledad, el cansancio y la distancia familiar, convirtiendo la profesión en un equilibrio entre remuneración y sacrificio personal.