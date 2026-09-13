Entró en vigor: la Seguridad Social enviará sus notificaciones a trabajadores de baja sólo por vías digitales

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Las claves Generado con IA Desde el 1 de septiembre, la Seguridad Social envía todas sus notificaciones a trabajadores de baja solo por vías electrónicas. La medida afecta a quienes estén en incapacidad temporal o permanente y hayan superado un año de baja. Las notificaciones se comunican por SMS o correo electrónico si el usuario ha facilitado estos datos a la Administración. Quienes no tengan capacidades digitales pueden consultar las notificaciones en oficinas de la Tesorería sin cita previa y obtener ayuda para acceder digitalmente.

Hasta ahora, en concreto hasta el pasado 1 de septiembre, los trabajadores en baja temporal o permanente recibían las comunicaciones de la Seguridad Social por correo postal. Una situación que, a partir de esa fecha, ha dado un giro radical.

Porque, desde ese 1 de septiembre, la Seguridad Social está enviando todas sus notificaciones para trabajadores en baja o incapacidad temporal o permanente a través de vías electrónicas.

Hablamos de comunicaciones que se ponen en marcha cuando los trabajadores superan un año de baja y deben acudir al tribunal médico para que evalúe su situación. También se incluye la resolución de dicho tribunal si decide emitir un alta automática del empleado.

Recursos

En concreto, la medida que ha dado pie a este cambio es la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo.

Por la misma, se modifica la Orden ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social.

Una medida que no ha gustado nada a los sindicatos. Por ejemplo, UGT, ha puesto sobre la mesa la presentación de recursos sobre la norma. “No vamos a aceptar esta medida por la puerta de atrás”, afirmó en rueda de prensa su secretario general, Pepe Álvarez.

¿Qué está sucediendo desde el pasado 1 de septiembre? Que aquellas personas que soliciten o perciban prestaciones por incapacidad temporal recibirán las comunicaciones de la Seguridad Social exclusivamente por la vía electrónica.

Lo mismo que aquellas otras afectadas por procedimientos de incapacidad permanente o de lesiones permanentes no incapacitantes.

Lo que hace la Seguridad Social es avisar a los ciudadanos a través de mensajes SMS al teléfono móvil o al correo electrónico si lo han facilitado previamente a la Administración.

Mensajes que informan de que se ha realizado una comunicación o de que tienen una notificación disponible en la sede electrónica. También para que esté pendiente de consulta.

A aquellas personas que no cuenten con capacidades digitales, se les dará acceso a estas notificaciones desde las oficinas de la Tesorería sin necesidad de contar con cita previa. En ellas se les tramitará el certificado digital o clave permanente que les permita leer estas notificaciones.