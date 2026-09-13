Confirmado: ayudas de hasta el 90% para cambiar la bañera por un plato de ducha en hogares dependientes

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ofrece ayudas de hasta el 90% para cambiar la bañera por un plato de ducha en hogares con personas dependientes. La subvención cubre el 100% de los primeros 1.000 euros y entre el 70% y el 90% del resto del coste, según el grado de discapacidad. Pueden acceder mayores de 65 años con dependencia, personas con discapacidad igual o superior al 33% o problemas de movilidad, y la vivienda debe ser residencia habitual. La ayuda cubre no solo el plato de ducha, sino también la retirada de la bañera, mampara, grifería, asideros, barras de apoyo y baldosas antideslizantes.

Cambiar una bañera por un plato de ducha accesible es una reforma que supone un coste de alrededor de 1.000 y 2.500 euros, un gasto que para algunas familias españolas puede suponer un golpe importante en sus bolsillos.

Por ello y con el objetivo de contribuir a hogares más accesibles en España, muchas comunidades autónomas tienen programas de financiación para estas reformas. En el caso del Ayuntamiento de Madrid puede llegar a cubrir el 70% del gasto.

Sin embargo, como la mayoría de estas prestaciones, es preciso cumplir con ciertos requisitos y condiciones para poder acceder a estas subvenciones del Plan Adapta.

¿Cómo accedo a esta ayuda?

Los beneficiarios de esta ayuda deben tener 65 años o más con un grado de dependencia reconocido, acreditar una discapacidad igual o superior al 33% o problemas de movilidad.

Por otro lado, el domicilio debe ser la residencia habitual y permanente de la persona solicitante, un hecho que debe estar acreditado mediante certificado de empadronamiento. Además de estar ubicada en el municipio de Madrid.

Además, las obras no pueden estar iniciadas ni terminadas antes de presentar la solicitud. Con lo cual es obligatorio presentar un presupuesto detallado de la empresa instaladora y fotografías del estado previo del baño, donde se vea la bañera actual.

Una vez haya sido aprobada y realizada la obra, la factura debe pagarse mediante una transferencia bancaria, es decir, no en efectivo; para poder justificarlo al Ayuntamiento de Madrid.

Ahora bien el Plan Adapta tiene dos tramos de financiación de las obras. El primer tramo consiste en que el Ayuntamiento subvenciona el 100% de los primeros 1.000 euros del coste de la obra.

A partir de estos primeros 1.000 euros, el tramo dos, se subvenciona entre un 70% y un 90% del coste restante, dependiendo del grado de discapacidad del solicitante.

Teniendo esto en cuenta, no solo se subvenciona el plato de ducha sino también todo lo necesario para que sea seguro, es decir, el desmontaje y retirada de escombros de la bañera vieja, la colocación del plato de ducha a ras de suelo, la mampara, grifería termostática, asientos abatibles, asideros o barras de apoyo en las paredes y baldosas antideslizantes.

Con todo esto, una persona que contrate una empresa para esta reforma y el coste total de cambiar la bañera por la ducha perfectamente adaptada es de 2.000 euros, que es el precio habitual, el Ayuntamiento pagaría los primeros 1.000 euros, es decir, el 100%.

De los 1.000 euros restantes, siguiendo los tramos de financiación, la administración pública cubriría en el caso más básico un 70%, lo que se traduce en otros 700 euros.

En conclusión, de una factura de 2.000 euros, el Ayuntamiento ingresaría una subvención de 1.700 euros. Así, el desembolso total de la familia por reformar su baño a uno más accesible, sería de tan solo 300 euros.

De esta manera, para tramitar esta subvención del Plan Adapta es preciso acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid y aportar toda la documentación.